Боец ВСУ рассказал, как убивал мирных жителей Курской области
Мирошник: боевики ВСУ расстреляли колонну мирных жителей Курской области
Боец ВСУ Павел Вовченко расстрелял колонну мирных жителей в Курской области. Видео с его признанием передал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Трагедия произошла прошлой весной в селе Теткино. Украинский боевик рассказал, что вместе с ним в тот день были два сослуживца. Заметив гражданские автомобили, они доложили об этом командованию. После этого им приказали открыть огонь.
«Нас было три человека. Были там гражданские машины – «Москвич», «Жигули-Девятка», «Восьмерка». Стояли и собирались уезжать… Мы доложили ситуацию – так-то и так-то. У командира был позывной «Динамо». Он дал приказ стрелять», – рассказал Вовченко.По его словам, всего в колонне находились около 15-20 женщин и мужчин. При этом командование знало, что те безоружны. Когда начался расстрел, некоторые пытались уехать. Всего тогда погибло более десяти простых граждан. После содеянного вражеские солдаты скрылись в лесополосе.