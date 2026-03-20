20 марта 2026, 10:35

Мирошник: боевики ВСУ расстреляли колонну мирных жителей Курской области

Боец ВСУ Павел Вовченко расстрелял колонну мирных жителей в Курской области. Видео с его признанием передал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.





Трагедия произошла прошлой весной в селе Теткино. Украинский боевик рассказал, что вместе с ним в тот день были два сослуживца. Заметив гражданские автомобили, они доложили об этом командованию. После этого им приказали открыть огонь.

«Нас было три человека. Были там гражданские машины – «Москвич», «Жигули-Девятка», «Восьмерка». Стояли и собирались уезжать… Мы доложили ситуацию – так-то и так-то. У командира был позывной «Динамо». Он дал приказ стрелять», – рассказал Вовченко.