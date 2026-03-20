Губернатор Ростовской области сообщил об отражении атаки БПЛА ВСУ в Шолоховском районе

Фото: iStock/e-crow

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 20 марта сообщил об успешном отражении атаки украинских беспилотников в регионе. Информацию он опубликовал в личном Telegram-канале.



По предварительным данным, пострадавших нет. Сведений о разрушениях на земле в настоящий момент не поступало. Точное количество сбитых дронов ВСУ в материале не указывается.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском районе», — написал Слюсарь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Мария Моисеева

