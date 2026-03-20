Губернатор Ростовской области сообщил об отражении атаки БПЛА ВСУ в Шолоховском районе

20 марта 2026, 05:37

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 20 марта сообщил об успешном отражении атаки украинских беспилотников в регионе. Информацию он опубликовал в личном Telegram-канале.





По предварительным данным, пострадавших нет. Сведений о разрушениях на земле в настоящий момент не поступало. Точное количество сбитых дронов ВСУ в материале не указывается.





«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском районе», — написал Слюсарь.