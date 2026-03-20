ВСУ убили дроном мужчину под Белгородом

20 марта 2026, 10:04

Гладков: мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по белгородскому Мурому

В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.





По его словам, украинские боевики атаковали беспилотником село Муром Шебекинского округа. Мужчина получил серьезные ранения и скончался на месте.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона.