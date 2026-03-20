Названо число сбитых беспилотников над Россией за ночь
Российские силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА в ночь с 19 на 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, 14 беспилотников перехватили над Краснодарским краем, по два дрона — над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Ростовской областями. Еще шесть дронов подавили над акваторией Черного моря.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся в Херсонской области.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
