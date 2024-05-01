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Использование планирующих бомб, которые наносят сеют ужас среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), может изменить ход конфликта в пользу Москвы, пишет французская газета Monde со ссылкой на украинского офицера по имени Егор Сахар.
По его словам, такие боеприпасы способны полностью уничтожать различные позиции ВСУ, одним ударом разрушая здания и сооружения.
В статье отмечается, что планирующие бомбы, о которых говорит Егор Сахар, играли ключевую роль в конфликте и продолжают вызывать ужас в украинских окопах. Многие наблюдатели считают их оружием, которое может изменить баланс сил в пользу Москвы.
Российская авиация использует авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции в зоне операции на востоке Украины. Это позволяет боевым самолетам атаковать укрепленные позиции, избегая огня зенитных ракетных систем.
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В статье отмечается, что планирующие бомбы, о которых говорит Егор Сахар, играли ключевую роль в конфликте и продолжают вызывать ужас в украинских окопах. Многие наблюдатели считают их оружием, которое может изменить баланс сил в пользу Москвы.
Российская авиация использует авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции в зоне операции на востоке Украины. Это позволяет боевым самолетам атаковать укрепленные позиции, избегая огня зенитных ракетных систем.
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Артем Кузьмин