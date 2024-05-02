«Как со скотиной»: Пленный рассказал, как в ВСУ поступают с солдатами

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Командование ВСУ поступает с солдатами как со скотиной, отправляя в зону боевых действий неподготовленными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пленного украинского военнослужащего Олега.
По его словам, они могут поступать так из-за нехватки людей. Он отметил, что на подготовку к выполнению задач в зоне боевых действий военнослужащим ВСУ даются считанные дни.
«Были такие ребята, их на передок отправляли, а они отказывались, да, такое было. Не хотели идти. Да, выполнять работу свою они согласны, но на ноль идти они не соглашались, отказывались», — добавил военнопленный.
Ранее сообщалось, что российская армия активизировала свое движение к стратегически важному городу Часов Яр. Военные РФ используют тактику двойного удара, нацеливаясь на микрорайон «Канал» с востока и окружая город с севера и юга через населенные пункты Богдановка и Ивановское (Красное). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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