Боец ВСУ с тату «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» встал на колени и сдался в плен
В Сумской области боевик ВСУ с характерной татуировкой сдался в плен после удара российских дронов. Об этом в своих соцсетях рассказал военкор Первого канала Дмитрий Кулько.
Это случилось в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты. Бойцы ВС РФ заметили группу солдат 225-го отдельного штурмового полка ВСУ и нанесли удар. Один из украинских военных, увидев дрон, встал на колени и жестами попросил о пощаде.
Морпехи выполнили его просьбу и взяли в плен. При обыске на его руке обнаружили татуировку с фразой «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», а также свастику.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
