Боец ВСУ с тату «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» встал на колени и сдался в плен

30 сентября 2025, 09:48

Боец ВСУ с тату «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» встал на колени

Фото: iStock/Irina Piskova

В Сумской области боевик ВСУ с характерной татуировкой сдался в плен после удара российских дронов. Об этом в своих соцсетях рассказал военкор Первого канала Дмитрий Кулько.