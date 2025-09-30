Гладков заявил о завершении восстановительных работ после обстрела Белгорода

30 сентября 2025, 07:11

Фото: istockphoto / zhengzaishuru

В Белгородской области восстановлена подача электроэнергии и воды после перебоев из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале доложил глава региона Вячеслав Гладков.