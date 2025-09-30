Гладков заявил о завершении восстановительных работ после обстрела Белгорода
В Белгородской области восстановлена подача электроэнергии и воды после перебоев из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале доложил глава региона Вячеслав Гладков.
В своем отчете он поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за личное участие в ликвидации последствий атак, а также аварийные бригады, которые трудились без перерыва более суток.
28 сентября в результате серии обстрелов Белгородщины повреждения получила коммунальная инфраструктура. Около 77 тыс. мирных жителей остались без света, наблюдались нарушения в водоснабжении и водоотведении на территории десяти муниципалитетов региона.
Ранее Гладков рассказал, что обстрелы ВСУ не помешали музыкантам Белгородской филармонии провести выступление. Из-за перебоев со светом они доигрывали концерт при свете фонариков под аплодисменты благодарных зрителей.
