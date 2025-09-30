30 сентября 2025, 05:52

В случае проведения референдумов в Николаеве и Одессе жители этих городов решили бы войти в состав России. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.





По его словам, на юге Украины всегда жили люди, считающие себя частью русской культуры. Там до сих пор сохраняется стремление к нормальной жизни без диктатуры киевского режима, считает губернатор Херсонщины.



«Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее», — заявил Сальдо.