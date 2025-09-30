Силы ПВО ночью уничтожили 81 БПЛА ВСУ над регионами России

30 сентября 2025, 07:28

Фото: iStock/e-crow

Российские силы противовоздушной обороны успешно справились с угрозой, перехватив 81 украинский беспилотник за одну ночь. Операция охватила пять регионов страны, продемонстрировав эффективность системы защиты.