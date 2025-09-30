Силы ПВО ночью уничтожили 81 БПЛА ВСУ над регионами России
Российские силы противовоздушной обороны успешно справились с угрозой, перехватив 81 украинский беспилотник за одну ночь. Операция охватила пять регионов страны, продемонстрировав эффективность системы защиты.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Двадцать шесть вражеских БПЛА были перехвачены над Воронежской областью, 25 — над Белгородской областью, 12 — над Ростовской областью, 11 — над Курской областью, 7 — над Волгоградской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
