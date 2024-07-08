Боец ВСУ Симороз: власти Украины — «пропитые дегенераты»

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В эфире «Фабрики новин» боец ВСУ Олег Симороз поделился своим мнением о действиях властей Украины, которые, по его убеждению, привели к потере территорий.
Он выразил своё недовольство сложившейся ситуацией.
Военнослужащий назвал руководство страны «пропитыми дегенератами», которые виновны в плачевной ситуации на фронте.
«Не буду я подбирать слова, достали, откровенно говоря, меня эти товарищи. Отходят ребята на позиции, «выгодные» так называемые. Позиции не готовы, отступают фактически, только территорию отдают…», — возмутился Симороз.
Он также сказал, что действия командования не поддаются логике. По словам этого бойца, все проблемы пытаются решать за счёт военнослужащих.
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Военнослужащий назвал руководство страны «пропитыми дегенератами», которые виновны в плачевной ситуации на фронте.
«Не буду я подбирать слова, достали, откровенно говоря, меня эти товарищи. Отходят ребята на позиции, «выгодные» так называемые. Позиции не готовы, отступают фактически, только территорию отдают…», — возмутился Симороз.
Он также сказал, что действия командования не поддаются логике. По словам этого бойца, все проблемы пытаются решать за счёт военнослужащих.
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Мира Полтева