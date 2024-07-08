Группа солдат ВСУ сдалась в плен по примеру угнавшего танк сослуживца

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Очередная группа украинских военнослужащих сдалась в плен в районе Авдеевки. Солдаты ВСУ сообщили, что на такие действия их вдохновил пример сослуживца, угнавшего танк.
В разговоре с ТАСС один из сдавшихся, Денис Беляев, рассказал, что как только прибыл на позиции, сразу заметил угнетённое состояние духа своих товарищей, которые не видели для себя никаких перспектив. Он предложил им по-тихому сдаться, чтобы сохранить жизни.
Денис Беляев — уроженец Мелитополя. Он приехал на заработки в Одессу, где его схватили военкомы и насильно мобилизовали. Боец ВСУ отметил, что окончательно на его решение сдаться повлиял случай с сослуживцем, приехавшим в плен на угнанном танке. Вместе с ним сдались три его товарища. Всех их, по их словам, мобилизовали насильно.
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«Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мертвым на позициях. Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось», — вспоминал военнопленный.
Денис Беляев — уроженец Мелитополя. Он приехал на заработки в Одессу, где его схватили военкомы и насильно мобилизовали. Боец ВСУ отметил, что окончательно на его решение сдаться повлиял случай с сослуживцем, приехавшим в плен на угнанном танке. Вместе с ним сдались три его товарища. Всех их, по их словам, мобилизовали насильно.
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Александр Бойцов