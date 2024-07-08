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Подполье раскрыло схему военкоматов по «отлову» украинцев с помощью машин скорой помощи

Координатор подполья Лебедев: сотрудники ТЦК ловят украинцев на машинах скорой
08 июля 2024, 08:43
Фото: IStock/Irina Piskova

Фото: IStock/Irina Piskova

Сотрудники украинских военкоматов начали отлавливать мужчин призывного возраста с использованием машин скорой помощи. Об этом изданию РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, военкомы передвигаются на каретах скорой помощи и останавливают людей для поверки документов.

Кроме того, для поиска призывников сотрудники военных комиссариатов используют такси.



Еще одной уловкой является разговоры с детьми на детских площадках. Военкомы спрашивают о том, дома ли отец и просят показать, где живет семья, добавил Лебедев.

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#украина
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Группа солдат ВСУ сдалась в плен по примеру угнавшего танк сослуживца
08 июля 2024, 08:28

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Очередная группа украинских военнослужащих сдалась в плен в районе Авдеевки. Солдаты ВСУ сообщили, что на такие действия их вдохновил пример сослуживца, угнавшего танк.
В разговоре с ТАСС один из сдавшихся, Денис Беляев, рассказал, что как только прибыл на позиции, сразу заметил угнетённое состояние духа своих товарищей, которые не видели для себя никаких перспектив. Он предложил им по-тихому сдаться, чтобы сохранить жизни.

«Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мертвым на позициях. Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось», — вспоминал военнопленный.

Денис Беляев — уроженец Мелитополя. Он приехал на заработки в Одессу, где его схватили военкомы и насильно мобилизовали. Боец ВСУ отметил, что окончательно на его решение сдаться повлиял случай с сослуживцем, приехавшим в плен на угнанном танке. Вместе с ним сдались три его товарища. Всех их, по их словам, мобилизовали насильно.

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#всу
#плен
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ФСБ: украинская разведка хотела угнать российский носитель ядерного оружия Ту-22М3
08 июля 2024, 08:25

Фото: iStock/Milous

Сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации ведомства, в настоящее время удалось установить причастность спецслужб НАТО к подготовке и проведению операции. Украина намеревалась завербовать для угона самолета российского военного, пообещав ему вознаграждение и гражданство Италии.

В свою очередь, российские спецслужбы вычислили координаты и нанесли точечный удар по аэродрому ВСУ «Озерное».

Прежде сообщалось, что из-за за активности дальней авиации РФ, Польша подняла в воздух самолёты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#удар
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Си Цзиньпин провел встречу с Орбаном
08 июля 2024, 06:58

Фото: сайт Кремля

В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом проинформировало Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС.
Отмечается, что встреча прошла в государственной резиденции Дяоюйтай в первой половине дня.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии прибыл в Пекин. По словам пресс-секретаря главы правительства Венгрии Берталана Хаваши, «миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину подумать о возможности временного прекращения огня на Украине во время переговоров в Москве. По его словам, глава РФ был «настроен неоптимичстично». Премьер добавил, что такой же вариант он предложил Зеленскому, но тот отказался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
#встреча
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Стало известно, какую тактику успешно используют в зоне СВО
Минобороны: расчеты РСЗО «Град» в зоне СВО успешно используют тактику «карусели»
08 июля 2024, 06:12

Фото: IStock/Diy13

РСЗО «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач в зоне СВО удачно используют тактику «карусели». Об этом рассказали в МО РФ.
«Огонь батареи группировки войск «Запад» ведут по целям с использованием тактики «карусели», когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции», — рассказали журналистам в оборонном ведомстве.

Отмечается, что частая смена позиций дает возможность наносить максимальный урон противнику. В МО РФ рассказали, что эффективность реактивной системы залпового огня доказана уже не раз.

«Одна такая установка позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить всё — опорные пункты, живую силу и военную технику противника», — пояснили в Минобороны.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

ВС РФ уничтожили наёмника из Бразилии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запад
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«Уехал в цинке»: ВС РФ уничтожили наёмника из Бразилии
Военкор Котенок: ВС РФ ликвидировали наемника из Бразилии
08 июля 2024, 04:15

Фото: IStock/Tomas Ragina

В зоне СВО на Украине был ликвидирован бразильский наемник с позывным «Sierra». Об этом написал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
«Боевик вёл собственный ютуб-канал и отправился на «сафари на русских» в т.ч. для контента. Обратно уехал в цинке», — отмечается в сообщении.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что российские военные уничтожили в зоне СВО португальского наемника. Рико Чавес приехал на Украину воевать на стороне ВСУ. Он числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь».

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

На Западе шокированы после удара РФ по Patriot. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#рф
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«Мир пугает больше, чем война»: На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины
Чей Боуз: НАТО не позволит достичь мира на Украине
08 июля 2024, 03:24

Фото: IStock/Michele Ursi

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Североатлантический альянс не позволит достичь мира на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.
«Только мир пугает НАТО больше, чем война. Именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза, который был причиной его существования и создания», — заявил журналист.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что никто не говорил, что ровно через 10 лет Украина станет членом НАТО. По его словам, этот процесс имеет очень много препятствий. Первым условием вступления является прекращение «войны с Россией».

Североатлантический альянс (НАТО) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года.

В Брюсселе представители НАТО создали план по обеспечению долгосрочной военной поддержки Киеву, чтобы возможная администрация экс-президента США Дональда Трампа не смогла этому помешать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#план
#мир
#нато
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В МИД Нидерландов разочарованы реакцией посла РФ на отправку Украине F-16
МИД Нидерландов: реакция посла РФ на решение о поставках F-16 ВСУ разочаровывает
08 июля 2024, 03:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Реакция посла РФ в Гааге на решение нидерландских властей о выдаче разрешения на экспорт истребителей F-16 на Украину разочаровывает. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.
Уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине.

Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта.

Сообщается, что глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал реакцию российского посольства «разочаровывающим ответом» России. По его словам, Москва не готова искать решение конфликта.

Ранее издание Politico сообщило сроки поставок F-16 Украине. Журналисты указали, что киевскому режиму истребители поставят текущим летом. В частности, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания хотят дать Киеву 60 единиц техники.

Истребитель F-16 — американский многоцелевой лёгкий истребитель, способный нести как высокоточные ракеты, так и бомбы. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО.

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Орбан прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

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#россия
#мид
#министр
#нато
#нидерланды
#рф
#истребители
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На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги
08 июля 2024, 02:45

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, пишет ТАСС.
Отмечается, что в красной зоне также находятся подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины.

ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Российские военные выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт ВСУ в поселке Кирово ДНР. Бойцы отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» благодаря подземному ходу смогли выйти в тыл врага и обеспечить снабжение при удержании позиций. По словам командира взвода, боевики Вооруженных сил Украины прятались в окопах и подвалах.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Харькова произошел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#тревога
#днр
#всу
#вс рф
#воздушная тревога
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Орбан прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
08 июля 2024, 02:43

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин. Там он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Венгрии Берталана Хаваши.
«Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин. В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином», — сообщил Берталан Хаваши.

В пятницу премьер с делегацией прибыл в Россию и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что его визит в Москву продиктован поиском мира на Украине, а также интересами Венгрии и других стран.

По словам Орбана, поездка в Российскую Федерацию не стала для него чем-то новым, ведь он и раньше встречался с Владимиром Путиным. Он уточнил, что сначала им было сложно найти общий язык из-за достаточно сложного исторического общего прошлого России и Венгрии.

Конфликт на Украине может расколоть мир на блоки, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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