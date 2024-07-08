Подполье раскрыло схему военкоматов по «отлову» украинцев с помощью машин скорой помощи

Фото: IStock/Irina Piskova
Сотрудники украинских военкоматов начали отлавливать мужчин призывного возраста с использованием машин скорой помощи. Об этом изданию РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, военкомы передвигаются на каретах скорой помощи и останавливают людей для поверки документов.
Кроме того, для поиска призывников сотрудники военных комиссариатов используют такси.
Еще одной уловкой является разговоры с детьми на детских площадках. Военкомы спрашивают о том, дома ли отец и просят показать, где живет семья, добавил Лебедев.
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Кроме того, для поиска призывников сотрудники военных комиссариатов используют такси.
Еще одной уловкой является разговоры с детьми на детских площадках. Военкомы спрашивают о том, дома ли отец и просят показать, где живет семья, добавил Лебедев.
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Анастасия Хохлова