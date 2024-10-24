Боец ВСУ со «схаванной» ногой в освобождённом селе Курской области попал на видео

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В сети распространилось видео с телами бойцов ВСУ на улицах освобождённого села Ольговка в Курской области. Ролик, снятый российским военным, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Автор видео показывает брошенную украинскую бронетехнику на одной из улиц населённого пункта. После дорогу перед ним пробегает кот. Через несколько метров на обочине дороги военный замечает лежащие тела и заявляет, что это «валяются» украинские военные.
Присмотревшись к одному из них, военный замечает, что у него обглодана нога. «Нога, вон, схаванная уже», – говорит боец, добавив, что нечего было приходить на российскую землю.
Напомним, что об освобождении Ольговки канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил сегодня, 24 октября. При этом официальных данных от Минобороны РФ пока не поступало.
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Присмотревшись к одному из них, военный замечает, что у него обглодана нога. «Нога, вон, схаванная уже», – говорит боец, добавив, что нечего было приходить на российскую землю.
Напомним, что об освобождении Ольговки канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил сегодня, 24 октября. При этом официальных данных от Минобороны РФ пока не поступало.
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Анастасия Чинкова