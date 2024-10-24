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МО РФ показало кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово

24 октября 2024, 12:50

Видео: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры нанесения авиаудара с помощью бомбы ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в населённом пункте Курахово в ДНР. Соответствующее видео представлено в Telegram-канале оборонного ведомства.


Отмечается, что операторы БПЛА группировки российских войск «Юг» провели разведку места дислокации подразделения беспилотников ВСУ. После этого они нанесли точный удар, в результате которого были ликвидированы порядка пятидесяти операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники украинской армии.

На опубликованных кадрах виден взрыв после попадания в здании авиабомбы ФАБ-3000. Удар был произведён по пункту временной дислокации группы операторов дронов «Птахи Мадяра».

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ВСУ заминировали двери храма при отступлении из села Борки Курской области
24 октября 2024, 12:26

Фото: iStock/AleksViking

ВСУ при отступлении из села Борки в Курской области заминировали входные двери церкви иконы Божией Матери «Знамение». Об этом настоятель храма отец Александр сообщил в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что от действий украинских войск здание храма было сильно повреждено. Из пяти куполов остался один, который также получил повреждения. Колокольня, крыша, двери и входная группа были разбиты при атаках.

По словам отца Александра, потребуется много сил и времени на восстановление храма. При этом в настоящее время тяжело оценить полный масштаб разрушений.

К счастью, продолжил священнослужитель, украинские военные не разграбили церковь.

Ранее, 16 сентября, Минобороны России сообщило об освобождении села Борки Суджанского района Курской области силами подразделения северной группировки войск.

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Ущерб бизнесу Курской области после атаки ВСУ превысил 117 млрд рублей
24 октября 2024, 12:17

Фото: iStock/ipopba

Правительство Курской области оценило ущерб, который понёс местный бизнес в результате вторжения украинских войск в регион. Об этом сообщается в Telegram-канале областных властей.
Отмечается, что общий ущерб составил более чем 117 миллиардов рублей. Из них 100 миллиардов составил ущерб агропромышленному комплексу, а 17 миллиардов – промышленности, малым и средним предприятиям.

Замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев заявил, что в настоящее время правительство региона прорабатывает механизмы для восстановления производственных мощностей и создания условий для их дальнейшего развития.

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Трижды раненый ветеран СВО заявил о желании стать губернатором — видео
Трижды раненый ветеран СВО намерен стать губернатором
24 октября 2024, 11:43

Фото: istockphoto/fortton

Участник специальной военной операции по имени Владислав намерен по окончании службы заняться политической деятельностью. Он хочет возглавить родной Воронеж или Воронежскую область.
Боец служит в разведке и является гранатомётчиком, сообщает телеграм-канал «Герои спецоперации Z». Он получил уже три ранения за время СВО, но каждый раз возвращался в строй. Во время недавнего боевого задания Владислав взял пленного и доставил его командованию.

«Вошёл в ДОТ, увидел пулемётчика. После нескольких вопросов понял, что он не наш. Взял его на прицел и отвёл на командный пункт», — рассказал солдат.

На вопрос корреспондента, было ли сразу понятно, что военный «с той стороны», Владислав сначала только усмехнулся и покачал головой. Потом он объяснил, что на пятый день БЗ (боевого задания - прим. ред.) уже ничего не понятно. Все, и свои, и противник, одинаково грязные, чумазые, обтрёпанные. Поэтому пришлось поговорить, не опуская оружия, добавил боец.

Разведчик убеждён, что нужно прожить жизнь, отдав всего себя на благо своей страны; нужно жить и действовать, а не проводить время в качестве «диванного критика». Поэтому, вернувшись домой, Владислав собирается стать губернатором или мэром, чтобы принести максимальную пользу своей стране и своим согражданам.

Напомним, ранее в Кремле допустили возможность, что в будущем главой российского государства сможет стать участник специальной военной операции.






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«Раненые, в форме, на костылях»: бойцы СВО собрались на похоронах сослуживца под Волгоградом
Множество бойцов СВО собрались на похороны сослуживца под Волгоградом
24 октября 2024, 11:37

Фото: iStock/dragana991

В поселке Светлый Яр Волгоградской области собралось огромное число участников спецоперации, которые прибыли на похороны своего сослуживца. Об этом пишет V1.ru.
По словам вдовы, мужчина получил повестку в сентябре 2022 года. Тогда он принял решение отправиться в зону проведения спецоперации.
За время службы он дважды был в отпуске, однако всегда хотел вернуться обратно, вспоминает женщина.

«Его ребята очень уважали, и многие смогли приехать сегодня на похороны. Раненые, в форме, на костылях — приехали проститься», — рассказала вдова российского бойца.

Ранее сообщалось, что жители Забайкальского края выстроились в многокилометровую очередь, чтобы проститься с участником спецоперации. Машину с гробом военного ВС РФ сопровождала колонна из 60 автомобилей.

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ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
24 октября 2024, 11:18

Фото: iStock/dragana991

Бойцы ВС РФ нанесли точный удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово в ДНР, уничтожив порядка 50 операторов дронов противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«По пункту временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахово нанесен удар авиабомбой ФАБ-3000. В ходе операции были уничтожены около пятидесяти операторов и инструкторов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства России.

Уточняется, что при ударе также было уничтожено семь единиц вооружения и военной техники украинской армии.

В ведомстве пояснили, что операторы дронов группировки войск «Южная» с помощью разведданных выяснили место дислокации подразделения БПЛА противника, после чего по ним был нанесен точный удар авиабомбой ФАБ-3000.

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МО РФ показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Оскол в Харьковской области
24 октября 2024, 11:04

Фото: iStock/dragana991

Российские военные уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Уничтожение переправы через реку Оскол западнее населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области. Благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения», — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Ранее военные соединения специального назначения войсковой группировки «Днепр» отбили у противника тактически важную высоту на Ореховском направлении в Запорожской области. Это произошло в день профессионального праздника спецназовцев.

Задача элитной войсковой части состояла в том, чтобы провести колонну техники и вместе с ней занять господствующую над местностью высоту, которую обороняли подразделения ВСУ. Технику обстреляла артиллерия противника, поэтому бойцы спецназа выдвинулись вперёд.

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Появилась информация о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным
Рогов: участившиеся обстрелы Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным
24 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что участившиеся обстрелы Энергодара со стороны ВСУ связаны с желанием сделать его безлюдным. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, боевики Вооруженных сил Украины сознательно наносят удары по критической инфраструктуре Энергодара с целью оставить город без электричества, воды и отопления.

Он отметил, что это делается для того, чтобы заставить местных жителей покинуть свои дома и сделать город безлюдным. По его словам, это является частью стратегии киевского режима войны с мирным населением и направлено на вытеснение людей с территории путём создания невыносимых условий для жизни.

Помимо этого, Рогов добавил, что с помощью этих действий, украинские власти пытаются отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно о ключевом направлении в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#рогов
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Жительница Суджи рассказала, что при вторжении ВСУ били по городу из РСЗО
24 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/Dragunov1981

Жительница Суджи рассказала военным следователям, что в первый день вторжения ВСУ в Курскую область, 6 августа, нанесли массированный удар по центру города из реактивных систем залпового огня «Град». Видео рассказа публикует ТАСС.
«И в четыре часа (утра, 6 августа – ред.) над нашим домом полетели "Грады". Кучей выстрелов со стороны Украины. Дом начал трястись, в центре начало все взрываться», — рассказала женщина.

По ее словам, ранее таких сильных обстрелов еще не было. До этого украинская сторона атаковала Суджу только с помощью дронов. Тогда, 6 августа, в центре населенного пункта от ударов ВСУ загорелся техникум и другие здания. Местные жители сначала укрывались в подвалах домов, а потом начали уезжать.

Ранее другой житель Суджи Александр Крамаренко рассказал, что польские наемники Вооруженных сил Украины заняли дома бежавших жителей Суджи, а оставшихся повесили.

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«Страна.ua»: В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
24 октября 2024, 10:40

Фото: istockphoto/maki_shmaki

В Киеве вечером и ночью несколько раз гремели взрывы. Сообщалось также о работе систем противовоздушной обороны.
До этого взрывы были слышны в Черкассах и Умани, сообщает украинское издание «Страна.ua». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Харьковской и Киевской областях. Звучали сирены и в столице Украины.

Российские войска начали наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре Киева 10 октября 2022 года — через два дня после террористического акта на Крымском мосту, ответственность за совершение которого, по оценке российских властей, несут украинские спецслужбы. В последнее время сигналы воздушной тревоги звучат в городах и областях Украины практически ежедневно.

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В Сумах на фоне воздушной тревоги прозвучала серия взрывов

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