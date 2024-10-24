МО РФ показало кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово

Видео: Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры нанесения авиаудара с помощью бомбы ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в населённом пункте Курахово в ДНР. Соответствующее видео представлено в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что операторы БПЛА группировки российских войск «Юг» провели разведку места дислокации подразделения беспилотников ВСУ. После этого они нанесли точный удар, в результате которого были ликвидированы порядка пятидесяти операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники украинской армии.
На опубликованных кадрах виден взрыв после попадания в здании авиабомбы ФАБ-3000. Удар был произведён по пункту временной дислокации группы операторов дронов «Птахи Мадяра».
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Анастасия Чинкова