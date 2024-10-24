ВСУ заминировали двери храма при отступлении из села Борки Курской области

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ВСУ при отступлении из села Борки в Курской области заминировали входные двери церкви иконы Божией Матери «Знамение». Об этом настоятель храма отец Александр сообщил в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что от действий украинских войск здание храма было сильно повреждено. Из пяти куполов остался один, который также получил повреждения. Колокольня, крыша, двери и входная группа были разбиты при атаках.
По словам отца Александра, потребуется много сил и времени на восстановление храма. При этом в настоящее время тяжело оценить полный масштаб разрушений.
К счастью, продолжил священнослужитель, украинские военные не разграбили церковь.
Ранее, 16 сентября, Минобороны России сообщило об освобождении села Борки Суджанского района Курской области силами подразделения северной группировки войск.
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По словам отца Александра, потребуется много сил и времени на восстановление храма. При этом в настоящее время тяжело оценить полный масштаб разрушений.
К счастью, продолжил священнослужитель, украинские военные не разграбили церковь.
Ранее, 16 сентября, Минобороны России сообщило об освобождении села Борки Суджанского района Курской области силами подразделения северной группировки войск.
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Анастасия Чинкова