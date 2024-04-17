«ВО»: Ударом ВС РФ уничтожен командный пункт ВС Украины в Чернигове

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ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту украинской армии в районе города Чернигов. Об этом сообщает «Военный обозреватель».
Отмечается, что прилет пришелся по командному пункту националистов ВСУ. Потери киевского режима на этом объекте в настоящее время не уточняются.
Минобороны Украины также не комментировало произошедшую атаку.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Минобороны Украины также не комментировало произошедшую атаку.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова