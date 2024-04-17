Полиция Украины опубликовала видео из Чернигова с раненым бойцом ВСУ

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Полиция Украины поделилась кадрами, сделанными сразу после атаки ВС РФ на гостиницу в Чернигове. Об этом сообщает «Страна.ua».
На опубликованных кадрах можно заметить человека в военной форме, который находится среди раненых. Сообщается, что вокруг него также находятся солдаты Вооруженных сил Украины.
Напомним, 17 апреля российские войска нанесли ракетный удар по объекту украинской армии в районе города Чернигов. Прилет пришелся по командному пункту националистов ВСУ. Точное количество потерь киевского режима на этом объекте остается неизвестным.
За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Напомним, 17 апреля российские войска нанесли ракетный удар по объекту украинской армии в районе города Чернигов. Прилет пришелся по командному пункту националистов ВСУ. Точное количество потерь киевского режима на этом объекте остается неизвестным.
За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова