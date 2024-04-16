Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что водитель-механик одного из медвзводов ВС РФ Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона группу раненых солдат и спас пятерых российских бойцов. Об этом сообщает «Комосомольская правда».