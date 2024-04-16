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Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром

Генерал Кривонос: ВСУ не могут использовать технику у Часова Яра из-за дронов
16 апреля 2024, 20:27
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что массовое применение ВС РФ беспилотников осложнило положение украинской армии под Часовым Яром. Об этом Кривонос сообщил в эфире YouTube-канала «Прямой».
Кривонос отметил, что для ВСУ стало практически невозможно использовать на линии боевого соприкосновения классическую военную технику. По словам генерала, дроны стоимостью до 2 тысяч долларов могут с легкостью уничтожить бронетехнику за 10-20 тысяч долларов.

Ранее заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны показало кадры работы боевого робота «Отряда самоубийц»
16 апреля 2024, 21:14

Фото и видео: Минобороны РФ

Бойцы 255-го полка так называемого «Отряда самоубийц» создали роботизированную машину-тележку для разведки, доставки грузов и эвакуации. Кадры вывоза российских военных на радиоуправляемой машине по Кураховской трассе разместило Минобороны.
На видео – транспортная платформа, собранная бойцами ремонтно-восстановительного подразделения. Указывается, что она способна преодолевать до 12 км с полезной нагрузкой около 150 кг и со скоростью до 20 км/ч. При этом робот остаётся практически незаметным за счёт компактных размеров.

Ранее сообщалось, что учёные Санкт-Петербургского политехнического университета разработали первый в России беспилотный робот-шнекоход для поисково-спасательных и разведывательных операций. Он может ходить по воде, земле и болоту.

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В зоне СВО заметили еще один танк с «царь-мангалом»
В зоне СВО заметили российский Т-72 с большим козырьком и системой РЭБ
16 апреля 2024, 21:00

Фото: iStock/Michele Ursi

В зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Боевая машина получила большой каркас со стальными листами, которые прикрывают крышу и борта танка. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов.

Отмечается, что танк с «царь-мангалом» также оснащен системой радиоэлектронной борьбы с блоком из 8 антенн. Он установлен на защитном экране. Такие системы созданы для подавления дронов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации обнаружена новая боевая машина Т-80БВ. Танк оборудован элементами динамической защиты «Контакт-1».

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Рожин: ВС РФ уничтожили неонациста Коновалова в районе Часова Яра

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В Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда
Артамонов: в Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда
16 апреля 2024, 20:25

Фото: iStock/Tomas Ragina

Губернатор Игорь Артамонов заявил, что обломки украинского метеозонда обезврежены в Липецкой области. Об этом Артамонов написал в своем Telegram-канале.
Уточняется, что обломки обнаружили и обезвредили в Воловском округе. По информации губернатора, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Напомним, во вторник в регионе был введен режим воздушной опасности, который действовал в течение 8 часов.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам.

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Рожин: ВС РФ уничтожили неонациста Коновалова в районе Часова Яра
16 апреля 2024, 20:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт Борис Рожин написал в своем Telegram-канале, что солдаты ВС РФ уничтожили украинского неонациста Сергея Коновалова в районе города Часов Яр.
Отмечается, что Коновалов служил в неонацистском формировании «Добровольческий украинский корпус»*. Иных подробностей по устранению неонациста не приводится.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной операции ликвидировали бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинского активиста Павла Петриченко. В 2022 году военный занимался развитием волонтёрского центра украинского политика Сергея Притулы.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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В ДНР разведка Росгвардии нашла скрытый склад ВСУ с боеприпасами
16 апреля 2024, 19:57

Фото: iStock/undefined undefined

В ДНР разведчики Росгвардии обнаружили скрытый полевой склад с артиллерийскими снарядами и инженерными боеприпасами украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По информации источника, общий тротиловый эквивалент обнаруженных боеприпасов составляет около 3 тонн. На складе находились более 350 боеприпасов, 22 взрывателя, 50 кг тротила и иных объектов.

Отмечается, что специалисты уничтожили боеприпасы ВСУ на месте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно, когда Россия займет Харьков
16 апреля 2024, 19:18

Фото: сайт Минобороны РФ

По мнению европейского военного эксперта Джейкоба Паракиласа, Россия может занять Харьков за несколько месяцев. Приводит его слова издание Newsweek.
Он уверен, что у России есть ряд преимуществ перед Украиной в проведении наступательных действий.

Паракилас объяснил, что из-за близости Харькова к российской границе, ВС РФ смогут сдержать наступление и в итоге «взять город под свой контроль в течение месяцев».

Он также добавил, что мощность ВСУ стала снижаться по сравнению с прошлым годом.

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#всу
#вс рф
#украина
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Подполье заявило о поражении ж/д моста под Одессой
16 апреля 2024, 18:52

Фото: сайт Минобороны РФ

Бойцы ВС РФ поразили железнодорожный мост в Одесской области, который ВСУ использовали для перевозок военных грузов. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своём Телеграм-канале.
«Под Одессой ж/д мост поразили. Теперь, похоже, гонят через тот, что восстановили возле Кучурган. Сегодня за два часа через Бендеры прошло три состава с юга», — говорится в публикации.

Лебедев добавил, что ​в настоящее время выясняется, ​что именно перевозили на составах, откуда они отправлялись и куда следовали.

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Захарова обвинила Зеленского в «добивании украинцев»
Захарова: ужесточая мобилизацию, Зеленский «добивает украинцев»
16 апреля 2024, 18:21

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале подписание президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта об ужесточении мобилизации в республике.
Захарова отметила, что такой закон позволяет Зеленскому буквально «добивать украинцев». Уточняется, что закон вступит в силу через месяц.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в ответ на критику отсутствия возможности демобилизации в принятом законопроекте о мобилизации довела супругу военнослужащего ВСУ до слез. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов
Военкор Коц: военврач спас группу раненых бойцов, закрыв собой от удара дрона
16 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что водитель-механик одного из медвзводов ВС РФ Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона группу раненых солдат и спас пятерых российских бойцов. Об этом сообщает «Комосомольская правда».
По словам военкора, Михаил Торгашев, находясь лицом к дрону, закрыл собой раненых военных. Благодаря его подвигу, двое врачей и три штурмовика смогли выжить.

По данным источника, водитель-механик посмертно представлен к званию Героя России.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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