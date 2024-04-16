Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром

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Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что массовое применение ВС РФ беспилотников осложнило положение украинской армии под Часовым Яром. Об этом Кривонос сообщил в эфире YouTube-канала «Прямой».
Кривонос отметил, что для ВСУ стало практически невозможно использовать на линии боевого соприкосновения классическую военную технику. По словам генерала, дроны стоимостью до 2 тысяч долларов могут с легкостью уничтожить бронетехнику за 10-20 тысяч долларов.
Ранее заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова