Боец ВСУ угнал украинский танк и перешёл на сторону ВС РФ

Фото: iStock/Dmitry Andreev
Боец ВСУ угнал украинский танк Т-64 танк и перешёл на сторону армии России на Донецком направлении. Об этом пишет Mash.
39-летний украинский военный Максим Лихачёв принял решение перейти на сторону ВС РФ и прихватить с собой танк ВСУ Т-64. Он заранее договорился с российской стороной, сел в танк и уехал со своей позиции. К российским военным подъезжал с поднятым вверх стволом, чтобы обозначить себя.
Сам он рассказал, что уехать с позиции ВСУ было безопаснее на танке, чтобы никто не заподозрил его в побеге, а приняли отъезд за боевое задание и не выстрелили в спину.
Максим родился в Сватово в ЛНР, потом жил в Польше, но вернулся на Украину, попал в ВСУ, после чего перешёл на сторону России.
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Сам он рассказал, что уехать с позиции ВСУ было безопаснее на танке, чтобы никто не заподозрил его в побеге, а приняли отъезд за боевое задание и не выстрелили в спину.
Максим родился в Сватово в ЛНР, потом жил в Польше, но вернулся на Украину, попал в ВСУ, после чего перешёл на сторону России.
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Элина Позднякова