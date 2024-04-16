В ДНР объяснили, при каких условиях ВСУ будут переходить на сторону РФ ещё активнее

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Бойцы ВСУ станут переходить на российскую сторону ещё чаще при демократизации закона о сдаче в плен, с таким заявлением выступил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью для РИА Новости.
«Мы вместе выступаем одним фронтом и говорим о том, что сегодня нам необходимо расширить законодательство РФ, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее», — считает Кимаковский.
Советник напомнил, что при переходе линии боевого соприкосновения украинские боевики попадают под уголовную ответственность. Однако, по мнению Кимаковского, изменить законодательство необходимо таким образом, чтобы перешедшие на сторону России могли занять свои места в армии РФ.
Таким образом, убеждён собеседник агентства, удастся сохранить много жизней российских солдат, а также ослабить украинскую армию.
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