«Хочется накормить»: В ДНР объяснили, почему солдаты ВСУ стали чаще вставать на сторону РФ

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Бойцы ВСУ охотнее стали переходить на сторону российская армии, когда убеждается, что их посылают на «мясные» штурмы. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в разговоре с РИА Новости.
«Сегодня украинский солдат охотнее переходит на нашу сторону, когда видит, что его посылают на реально «мясные» штурмы… В последнее время в плен попадается достаточно много, знаете, таких потрепанных украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить и не говорить им никаких грубых слов», — рассказал Кимаковский.Он также отметил, что выяснение «кто чего стоит» проводится позже.
Советник также рассказал, что бывают пленные солдаты, которых на днях «вытащили из кровати» и сразу отправили «как штурмовое мясо на убой». А бывают и те, у которых можно в телефоне обнаружить серьезные моменты и захотеть «дотянуться до автомата».
«Но есть закон, и наши силовики действуют согласно УК РФ», — отметил Кимаковский.Читайте также:
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Алина Юрчак