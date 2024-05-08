В Запорожье ВСУ атаковали дронами украинцев, решивших перейти на сторону РФ

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После начала психологической операции российских военных на контролируемой Киевом территории в Запорожской области, группа украинцев, решивших перейти на сторону России, была атакована беспилотниками ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на представителя четвертой базы 58-й армии РФ.
«Четвертая военная база провела психологическую операцию с использованием беспилотных летательных аппаратов и ретрансляторов, которые были направлены на территорию противника в Запорожской области. Удалось нарушить частоту украинского радиовещания и настроить на российский эфир, предлагая жителям региона присоединиться к Российской Федерации», — сообщили агентству.В четвертой базе 58-й армии РФ также отметили, что группа украинцев, решивших перейти на сторону России, была атакована беспилотниками ВСУ. Добраться до российской стороны удалось только гражданину Украины Александру Михайловичу Ширшову. Еще несколько человек были убиты коптерами.
Точное число жертв среди мирных жителей в результате атаки ВСУ неизвестно из-за отсутствия возможности эвакуации тел, отметил источник.
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Артем Кузьмин