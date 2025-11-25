Боец ВСУ: украинские военные пили мочу из-за отсутствия провизии

25 ноября 2025, 14:32

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинский военнопленный Алексей Синепольский рассказал, что боевикам два дня скидывали еду с помощью БПЛА, а затем четыре дня полностью отсутствовала вода и пища. В этих условиях солдаты были вынуждены пить собственную мочу, чтобы не погибнуть от обезвоживания.





По его словам, после нескольких дней без еды и воды их позицию штурмовали, и он вместе с товарищами сдался. Пленный добавил, что в момент штурма его защищал бронежилет и он не полностью помнит детали обстрела.





«Мы вообще обезвожены были. От обезвоживания хотелось спать», — признался Синепольский в беседе с РИА Новости.