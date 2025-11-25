БПЛА ВСУ повредил корпус нефтяного терминала под Новороссийском
БПЛА ВСУ повредил корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском
Административный корпус нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска повредила ночная атака БПЛА ВСУ.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на КТК, пострадавших нет, однако грузовые операции на выносных причалах временно приостановили.
«Повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус Морского терминала», — говорится в материале.КТК уточнил, что в Южной Озереевке располагается главный центр управления, откуда осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз-Новороссийск как в России, так и в Казахстане.