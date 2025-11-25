Чиновников Европы разозлил план США по Украине, пишет WSJ

25 ноября 2025, 13:14

WSJ: Рубио говорил по телефону с разозленными планом Трампа чиновниками ЕС

Фото: istockphoto/Vacclav

Госсекретарю США Марко Рубио пришлось отвечать на звонки недовольных европейских чиновников и законодателей после того, как стали известны детали американского плана по Украине.