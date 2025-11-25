Чиновников Европы разозлил план США по Украине, пишет WSJ
Госсекретарю США Марко Рубио пришлось отвечать на звонки недовольных европейских чиновников и законодателей после того, как стали известны детали американского плана по Украине.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что Рубио реагировал на обеспокоенность европейских партнеров.
Администрация США ранее анонсировала разработку плана по урегулированию ситуации на Украине, однако подчеркнула, что обсуждение его деталей пока не будет осуществляться, так как работа над документом продолжается. В Кремле отметили, что Россия открыта для переговоров и продолжает поддерживать диалог, в том числе на платформе обсуждений в Анкоридже.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков до этого подчеркивал, российское руководство осознает, что США ведут переговоры с украинской стороной и понимает, что в американский документ об урегулировании вносятся изменения.
