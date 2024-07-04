Боец ВСУ вдохновился примером угнавшего танк сослуживца и сдался в плен

Фото: istockphoto/Sinenkiy
Военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников сдался в плен российским военным. Он сообщил, что на этот поступок его вдохновил побег бывшего сослуживца Максима Лихачёва, который приехал в плен на угнанном танке Т-64.
В разговоре с ТАСС Прудников рассказал, что его привезли на позицию в ночь на 22 июня, сообщив, что вскоре его должен кто-то забрать. Однако проходила ночь, бойца никто не встретил. Он не знал, что ему делать. Тогда он вспомнил видео, на кадрах которого украинский солдат на танке приехал к русским и сдался.
Тогда украинец подумал, что он не хуже и тоже хочет жить. Тогда он оставил оружие, пошёл в сторону российских позиций и сдался в плен. Это происходило на Авдеевском направлении. Позже выяснилось, что солдата ВСУ оставили одного удерживать рубеж, где ранее погибло целое подразделение. Их тела были вывезены с позиции несколькими часами ранее.
Читайте также:
Группа солдат ВСУ на Донецком направлении сдалась в плен
Солдат ВСУ осознал, что воюет с братьями и сдался в плен
В Минобороны РФ рассказали о сдавшихся за неделю в плен украинских солдатах
Александр Бойцов