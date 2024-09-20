Боец ВСУ заявил о просьбах командования готовить стейки и тарталетки с икрой

Фото: iStock/Olga Oginskaya
Пленный боец ВСУ Руслан Полторацкий сообщил о высоких гастрономических предпочтениях украинского командования. Об этом сообщает ТАСС.
По словам бойца, командование украинской армии просило поваров готовить для себя стейки и тарталетки с красной икрой. Полторацкий отметил, что командиры ВСУ на постоянной основе расхищали продукты, которые были предназначены для солдатских кухонь.
Солдат украинской армии добавил, что в зону проведения спецоперации он рвался добровольцем с весны 2022 года. Поначалу его не хотели брать, однако когда выяснилось, что Полторацкий — повар, тут же отправили в тыл.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Бывший посол США рассказал, когда закончится СВО
Против ставшего диверсантом актера из «Глухаря» завели новое дело
Военный эксперт указал на отсутствие мотивации у бойцов ВСУ
Солдат украинской армии добавил, что в зону проведения спецоперации он рвался добровольцем с весны 2022 года. Поначалу его не хотели брать, однако когда выяснилось, что Полторацкий — повар, тут же отправили в тыл.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Бывший посол США рассказал, когда закончится СВО
Против ставшего диверсантом актера из «Глухаря» завели новое дело
Военный эксперт указал на отсутствие мотивации у бойцов ВСУ
Екатерина Коршунова