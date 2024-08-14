Боевые роботы-собаки используются ВСУ на Донбассе, заявили в Германии

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Боевики ВСУ используют в боях на Донбассе беспилотных роботов-собак модели BAD.2, разработанных в Великобритании. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Bild. Всего у украинских военных есть около 30 подобных дронов, указано в материале.
По данным издания, роботы-собаки — это наземные дроны с видеокамерой под управлением оператора, которые способны бегать со скоростью до 15 км/ч, забираться в окопы и другие труднодоступные места, куда не попасть БПЛА.
Отмечается, что разработкой данных дронов занимается британская компания Brit Alliance, а ВСУ используют их преимущественно для разведки, укрывая противотепловым камуфляжем, чтобы избежать обнаружения.
Стоимость одного робота-собаки, по информации издания, колеблется до 4000 до 8000 евро в зависимости от модификации.
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Отмечается, что разработкой данных дронов занимается британская компания Brit Alliance, а ВСУ используют их преимущественно для разведки, укрывая противотепловым камуфляжем, чтобы избежать обнаружения.
Стоимость одного робота-собаки, по информации издания, колеблется до 4000 до 8000 евро в зависимости от модификации.
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Данил Пономарев