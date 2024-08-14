Бойцы ВС РФ спасли срочника, попавшего в окружение ВСУ в Курской области

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Российские военные спасли солдата срочной службы из окружения ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Mash.
Оказалось, что молодой человек одним из первых встретил наступающие силы ВСУ и дал им бой. Однако, поняв, что сопротивление бесполезно, скрылся в лесу. Далее он смог связаться по телефону со своей мамой. Та, в свою очередь, обратилась в организацию «Рука помощи» и попросила спасти сына. Волонтеры передали информацию военным.
На спасение срочника отправились контрактники с позывными «Тихий» и «Сибирь». Они смогли выйти на связь с парнем и на протяжении двух дней выводили его из окружения противника в тыл.
Противник пытался сорвать операцию, стреляли в уходящего срочника и атаковали его дронами. Ответным огнем он лично ликвидировал двух боевиков и смог выйти на наших бойцов. Его подобрали на дороге и успешно эвакуировали.
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На спасение срочника отправились контрактники с позывными «Тихий» и «Сибирь». Они смогли выйти на связь с парнем и на протяжении двух дней выводили его из окружения противника в тыл.
Противник пытался сорвать операцию, стреляли в уходящего срочника и атаковали его дронами. Ответным огнем он лично ликвидировал двух боевиков и смог выйти на наших бойцов. Его подобрали на дороге и успешно эвакуировали.
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Элина Позднякова