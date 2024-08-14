Бойцы ВС РФ спасли срочника, попавшего в окружение ВСУ в Курской области

Киевский режим атакой на Курскую область не смог добиться своей главной цели — отвлечь силы ВС РФ от освобождения Донбасса и Слобожанщины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Случившееся под Курском, по ее словам, лишь подтверждает актуальность целей СВО.