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Проукраинским активистам на Западе невыносимо осознавать, что части Вооружённых сил Украины несут потери в Курской области. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
На своей странице в социальной сети Х он написал, что регулярно подвергается нападкам со стороны проукраински настроенных групп. Поводом для негатива служит любая простая констатация факта украинских потерь.
В среду, 14 августа, министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВСУ потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники. По данным ведомства, за всё время боёв в Курской области Украина потеряла 2 300 военнослужащих и 37 танков.
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«Количество личных нападок и оскорблений, которые я получаю за каждую маленькую крупицу информации, которая не нравится проукраинским активистам, поистине поражает», — отметил журналист.
В среду, 14 августа, министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВСУ потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники. По данным ведомства, за всё время боёв в Курской области Украина потеряла 2 300 военнослужащих и 37 танков.
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Александр Бойцов