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Обстановка в Курской области и падение обороны ВСУ у Торецка: последние новости СВО

Алаудинов: ВС РФ завершают блокирование ВСУ в Курской области
14 августа 2024, 12:21
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Обстановка в Курской области становится все более контролируемой, тем временем быстро рушится оборона ВСУ на Покровском направлении, где у ВС РФ есть серьезные успехи.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 14 августа приводит редакция «Радио 1».

Курская область

Хорошие новости из региона сообщает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.



«Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были», — сказал Алаудинов.
Он подчеркнул, что противник несет катастрофические потери в живой силе и технике. По словам Алаудинова, российской стороне удалось получить подробности операции ВСУ в Курской области. Оказалось, что армия Украины 11 августа должна была взять АЭС в Курчатове.

По данным Telegram-канала «Два майора», несмотря на потери, противник пока не снижает интенсивность рейдовых действий. Для дестабилизации обстановки используются мобильные группы диверсантов в составе от пяти до 10 человек, чтобы зафиксироваться вблизи стратегических объектов и городов, таких как Льгов, Рыльск, Курчатов. Однако противник выдыхается, и не имеет возможности продвигаться вглубь Курской области.

При этом из-за отсутствия четкой линии фронта населённые пункты в приграничье Курской области могут переходить из рук в руки по несколько раз в день. При этом Суджа не находится под контролем ВСУ. Предполагается, что уже в ближайшее время армия России перейдет из активной обороны в наступление.
Алаудинов сделал серьезное заявление относительно техники ВСУ в Курской области
Алаудинов сделал серьезное заявление относительно техники ВСУ в Курской области
По последним данным, подразделения 80-й и 82-й бригад ВСУ были выведены из Курской области в связи с серьезными потерями. Подводить резервы противник больше не имеет возможности.

Тем не менее обстановка в регионе остаётся сложной, принимаются меры по спасению мирного населения региона из прифронтовых районов.

Ряд источников сообщает, что главком ВСУ Александр Сырский переводит под Курск еще две бригады и батальон из-под Нью-Йорка.

Покровское направление

На данном направлении фронт ВСУ активно рушится. Сегодня стало известно, что наши бойцы полностью зачистили от врага Ивановку, Лисичное, а также Желанное и часть Свиридоновки. Российские силы выдавили ВСУ с позиций в селе Гродовка и его окрестностях, а также в районе города Новогродовка и уже подошли к Новоторецкому. До Покровска осталось 13 км.

В ближайшем городе Мирнограде украинские власти проводят срочную эвакуацию населения. От линии фронта до города менее 10 км.

Торецкое направление

Здесь силы ВС РФ пытаются соединить позиции со стороны северо-западной части Нью-Йорка с соседним Железным. В самом Нью-Йорке уже идут бои в районе фенольного завода. Между тем в Торецке армия России давит противника в городской застройке.

Кураховское направление

ВС РФ уже ведут бои в центральной части Курахово. Также российские силы продвинулись севернее Балки Икряная к трассе Константиновка-Угледар, оттеснив ВСУ на три километра. Теперь они имеют возможность взять ключевую трассу снабжения ВСУ под огневой контроль еще в нескольких местах.
Стало известно, как далеко ВС РФ продвинулись в ДНР
Стало известно, как далеко ВС РФ продвинулись в ДНР

Купянское направление

Здесь российские силы расширили зону контроля в районе Песчаного, продвинувшись на севере от него. Наши бойцы здесь выбивают противника и постепенно заходят на господствующие высоты, что поможет при штурме Купянска.

За последние несколько суток, по данным командования ВСУ, ВС РФ нарастили давление на их оборонительные рубежи, сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

«Количество действий наступательного характера наших войск возросло в три раза, и составляет не менее 10 атак в день. Наибольшая активизация фиксируется в районах Андреевки, Стельмаховки, Петропавловки, Синьковки и Кругляковки», — написал он в своем Telegram-канале.

Харьковское направление

В Волчанске и Глубоком продолжаются бои. ВСУ в последние дни значительно уменьшили количество предпринимаемых ими контратак, но участок продолжает быть активным.

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Раскрыто число украинских военных, вошедших в Курскую область
Алаудинов: ВСУ задействовали свыше 11 тысяч человек в Курской области
14 августа 2024, 12:38

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинское руководство в ходе операции в Курской области задействовало более 11 тысяч человек, чтобы уже к 11 августа захватить Курскую АЭС. Такие данные привел замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Задачу не выполнили, а весь ресурс, который был на ходу, уничтожен. Блицкриг Зеленского не удался. Дальше мы будем планомерно уничтожать каждого фашиста, который попал на нашу территорию», — заявил Алаудинов в своем Telegram-канале.

Ранее он также сообщил, что армия России контролирует обстановку в Курской области и уже завершает блокирование сил ВСУ, которые зашли в российское приграничье. По его словам, российские бойцы с первых дней занимаются уничтожением врага. На сегодняшний день подразделения ВСУ в Курской области несут очень большие потери в живой силе и технике.

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#армия
#аэс
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#армия россии
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Алаудинов привел последние новости из Курской области
Алаудинов: ВС РФ завершают блокирование сил ВСУ в Курской области
14 августа 2024, 12:19

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Армия России контролирует обстановку в Курской области и уже завершает блокирование сил ВСУ, которые зашли в российское приграничье. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, его слова передает ТАСС.
«Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были», — сказал Алаудинов.

По его словам, российские бойцы с первых дней занимаются уничтожением врага. На сегодняшний день подразделения ВСУ в Курской области несут очень большие потери в живой силе и технике, заключил командир спецназа «Ахмат».

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#заявление
#всу
#сво
#курская область
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Алаудинов рассказал о планах боевиков ВСУ захватить АЭС в Курчатове
Алаудинов: Боевики ВСУ 11 августа должны были взять Курскую АЭС в Курчатове
14 августа 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Украинские неонацисты хотели взять Курскую АЭС в Курчатове в минувшее воскресенье, 11 августа. Об этом в Telegram-канале сообщил генерал-майор Апты Алаудинов.
«Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число», — сказал офицер.

Он подчеркнул, что несмотря на все резервы боевиков ВСУ, они не смогли выполнить поставленную задачу. Алаудинов уточнил, что большая часть техники противника ликвидирована.

Боевики ВСУ совершили нападение на Курскую область 6 августа. Бои продолжаются.

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На севере и юге Украины повреждены два энергетических объекта
Укрэнерго: на севере и юге Украины повреждены два энергетических объекта
14 августа 2024, 12:08

Фото: istockphoto/aapsky

Два объекта энергетики на севере и юге Украины получили повреждения. Об этом сообщает «Укрэнерго». До этого в украинском Минэнерго информировали, что под Черниговом обесточены ж/д пути и промышленные предприятия.
Ранее эксперт США Джон Миршаймер говорил о том, что ближайшая зима для Украины станет катастрофой, поскольку, по разной информации, она лишилась 90% электросетей.

По словам политолога, это лишь один фактор, говорящий о том, что конфликт завершится в пользу российской стороны. Также известно, что в украинской республике происходят масштабные отключения электричества. По данным обозревателей Time, людям сложно пользоваться банковскими услугами, телефонами и интернетом.

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#война
#электричество
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Алаудинов: переговоров с Украиной, где Зеля мог поставить ультиматум, не будет
14 августа 2024, 12:08

Переговоров с Киевом, где украинские власти после своей операции в Курской области смогли бы поставить ультиматум Российской Федерации, не будет. Об этом сообщил командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов. Такое заявление он сделал в эфире Первого канала.
«Не будет переговоров, на которых Зеленский сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали», — сказал он.

По его словам, весь блок НАТО и американцы просчитались в этом. Блицкриг не удался у нашего противника, добавил Алаудинов.

Ранее командир заявил, что большая часть техники боевиков ВСУ на Курском направлении уничтожена. Помимо этого, Алаудинов отметил, что украинские военные начали окапываться под Курском во избежание уничтожения военными ВС РФ.

До этого он сообщил, что целью рейда украинских войск в Курскую область была Курская АЭС. Захватить её должны были к 11 августа. Однако эту задачу боевики ВСУ выполнить не смогли.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трёх
14 августа 2024, 11:58

Фото: istockphoto/conejota

Накануне, 13 августа, в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в городе Лисичанске в Луганской Народной Республике погиб один человек. Позже в больнице от полученных ранений скончались ещё двое.
Как сообщил в своём телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, всего в результате украинской атаки ранения получили 28 человек. Состояние 12-ти из них медики характеризовали как тяжёлое. Шестеро находились в крайне тяжёлом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывалась необходимая медицинская помощь. К сожалению, у двоих полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, врачи не смогли их спасти.

Нанесение ударов по объектам мирной инфраструктуры и гражданскому транспорту уже стало привычным делом для киевского режима. Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, ВСУ активно используют террористические методы.

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Алаудинов сделал серьезное заявление относительно техники ВСУ в Курской области
Алаудинов: большая часть техники ВСУ на Курском направлении уже уничтожена
14 августа 2024, 11:44

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Большая часть техники Вооруженных сил Украины на Курском направлении уже уничтожена. Об этом в своем Telegram-канале написал командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов.
«Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление», — заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Ранее он сообщил, что враг начал окапываться под Курском во избежание уничтожения российскими войсками. Армия РФ, добавил военный, скоро начнет наступать повсеместно для полного уничтожения вражеских сил.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

До этого корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира Вооруженных сил Украины Эмиля Ишкулова, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Алаудинов раскрыл недавний провал ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВСУ не контролируют Суджу
14 августа 2024, 11:16

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Боевики ВСУ не контролируют Суджу в Курской области, сообщил РИА Новости генерал-майор Апты Алаудинов. По словам военного, в городе находятся силы ВС РФ. На территории идут каждодневные боестолкновения.
Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщал, что противник окапывается в Курской области, поскольку больше не хочет рваться вглубь и боится уничтожения российскими бойцами.

Кроме того, по словам Алаудинова, ВС РФ скоро начнут наступать везде, чтобы полностью ликвидировать украинских неонацистов.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Утром 6 августа украинские боевики решили напасть под Курском, однако получили серьезный отпор со стороны пограничников, Росгвардии и ВС РФ.

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#украина
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#сво
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Командир «Ахмата» доложил о текущей ситуации в Курской области
Алаудинов: боевики ВСУ больше не хотят рваться вперед в Курской области
14 августа 2024, 11:12

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Неонацисты ВСУ больше не хотят рваться вперед в Курской области, доложил в беседе с ТАСС генерал-майор Апты Алаудинов.
«Такого ретивого желания, как раньше, прям рваться напрямки [у противника] уже нет», — сказал командир спецназа «Ахмат».

Со слов Алаудинова, враг начал окапываться под Курском во избежание уничтожения российскими войсками. Армия РФ, добавил военный, скоро начнет наступать повсеместно для полного уничтожения вражеских сил.

Накануне Алаудинов заявлял, что большая часть сил противника под Курском ликвидирована, ситуацию контролируют ВС РФ.

Бои в приграничье Курской области начались утром 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону.

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#россия
#украина
#война
#всу
#курская область
#сво
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