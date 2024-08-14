Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Обстановка в Курской области становится все более контролируемой, тем временем быстро рушится оборона ВСУ на Покровском направлении, где у ВС РФ есть серьезные успехи.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 14 августа приводит редакция «Радио 1».
По данным Telegram-канала «Два майора», несмотря на потери, противник пока не снижает интенсивность рейдовых действий. Для дестабилизации обстановки используются мобильные группы диверсантов в составе от пяти до 10 человек, чтобы зафиксироваться вблизи стратегических объектов и городов, таких как Льгов, Рыльск, Курчатов. Однако противник выдыхается, и не имеет возможности продвигаться вглубь Курской области.
При этом из-за отсутствия четкой линии фронта населённые пункты в приграничье Курской области могут переходить из рук в руки по несколько раз в день. При этом Суджа не находится под контролем ВСУ. Предполагается, что уже в ближайшее время армия России перейдет из активной обороны в наступление.
По последним данным, подразделения 80-й и 82-й бригад ВСУ были выведены из Курской области в связи с серьезными потерями. Подводить резервы противник больше не имеет возможности.
Тем не менее обстановка в регионе остаётся сложной, принимаются меры по спасению мирного населения региона из прифронтовых районов.
Ряд источников сообщает, что главком ВСУ Александр Сырский переводит под Курск еще две бригады и батальон из-под Нью-Йорка.
В ближайшем городе Мирнограде украинские власти проводят срочную эвакуацию населения. От линии фронта до города менее 10 км.
За последние несколько суток, по данным командования ВСУ, ВС РФ нарастили давление на их оборонительные рубежи, сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
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Курская областьХорошие новости из региона сообщает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были», — сказал Алаудинов.Он подчеркнул, что противник несет катастрофические потери в живой силе и технике. По словам Алаудинова, российской стороне удалось получить подробности операции ВСУ в Курской области. Оказалось, что армия Украины 11 августа должна была взять АЭС в Курчатове.
По данным Telegram-канала «Два майора», несмотря на потери, противник пока не снижает интенсивность рейдовых действий. Для дестабилизации обстановки используются мобильные группы диверсантов в составе от пяти до 10 человек, чтобы зафиксироваться вблизи стратегических объектов и городов, таких как Льгов, Рыльск, Курчатов. Однако противник выдыхается, и не имеет возможности продвигаться вглубь Курской области.
При этом из-за отсутствия четкой линии фронта населённые пункты в приграничье Курской области могут переходить из рук в руки по несколько раз в день. При этом Суджа не находится под контролем ВСУ. Предполагается, что уже в ближайшее время армия России перейдет из активной обороны в наступление.
Алаудинов сделал серьезное заявление относительно техники ВСУ в Курской области
По последним данным, подразделения 80-й и 82-й бригад ВСУ были выведены из Курской области в связи с серьезными потерями. Подводить резервы противник больше не имеет возможности.
Тем не менее обстановка в регионе остаётся сложной, принимаются меры по спасению мирного населения региона из прифронтовых районов.
Ряд источников сообщает, что главком ВСУ Александр Сырский переводит под Курск еще две бригады и батальон из-под Нью-Йорка.
Покровское направлениеНа данном направлении фронт ВСУ активно рушится. Сегодня стало известно, что наши бойцы полностью зачистили от врага Ивановку, Лисичное, а также Желанное и часть Свиридоновки. Российские силы выдавили ВСУ с позиций в селе Гродовка и его окрестностях, а также в районе города Новогродовка и уже подошли к Новоторецкому. До Покровска осталось 13 км.
В ближайшем городе Мирнограде украинские власти проводят срочную эвакуацию населения. От линии фронта до города менее 10 км.
Торецкое направлениеЗдесь силы ВС РФ пытаются соединить позиции со стороны северо-западной части Нью-Йорка с соседним Железным. В самом Нью-Йорке уже идут бои в районе фенольного завода. Между тем в Торецке армия России давит противника в городской застройке.
Кураховское направлениеВС РФ уже ведут бои в центральной части Курахово. Также российские силы продвинулись севернее Балки Икряная к трассе Константиновка-Угледар, оттеснив ВСУ на три километра. Теперь они имеют возможность взять ключевую трассу снабжения ВСУ под огневой контроль еще в нескольких местах.
Стало известно, как далеко ВС РФ продвинулись в ДНР
Купянское направлениеЗдесь российские силы расширили зону контроля в районе Песчаного, продвинувшись на севере от него. Наши бойцы здесь выбивают противника и постепенно заходят на господствующие высоты, что поможет при штурме Купянска.
За последние несколько суток, по данным командования ВСУ, ВС РФ нарастили давление на их оборонительные рубежи, сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
«Количество действий наступательного характера наших войск возросло в три раза, и составляет не менее 10 атак в день. Наибольшая активизация фиксируется в районах Андреевки, Стельмаховки, Петропавловки, Синьковки и Кругляковки», — написал он в своем Telegram-канале.
Харьковское направлениеВ Волчанске и Глубоком продолжаются бои. ВСУ в последние дни значительно уменьшили количество предпринимаемых ими контратак, но участок продолжает быть активным.
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Элина Позднякова