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Майор и начальник штаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич заявил, что командование ВСУ совершает много ошибок на поле боя, что приводит к плачевным последствиям для украинских военных. Его слова передает местное издание «Страна».
Украинский боевик считает, что тактика, выбранная руководством ВСУ не приносит успеха ВСУ на поле боя.
Он также подчеркнул, что оружие, поставляемое Украине странами Запада, не дает возможности ВСУ добиться успехов на поле боя из-за некомпетентного руководства страны и армии.
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«Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ — это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?» — задается вопросом Кротевич.
«Не технологический прогресс нас спасет, вам хоть миллион Хаймарсов дай — важно, как вы будете их использовать» — заключил он.
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Элина Позднякова