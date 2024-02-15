«Они истощены»: У ВСУ кончаются силы в борьбе за Авдеевку

Фото: iStock/Prostock-Studio
Украинская армия истощила свои силы в борьбе за Авдеевку, заявил военный эксперт Евгений Норин в интервью для Lenta.ru.
По его словам, российские военные добивались успехов в Авдеевке мелкими, но верными шажками. Один за другим небольшой успех привёл к тому, что у ВСУ не осталось сил, чтобы продолжать бои на этом направлении.
Эксперт также отметил, что борьбу за освобождение Авдеевки можно сравнить с событиями, развернувшимися в аэропорту Донецка в 2014-2015 годах.
Читайте также:
Мирный житель Авдеевки расплакался, увидев военных с российскими флагами
ВС РФ продвигаются на Купянском направлении, ВСУ несут огромные потери
«Абсолютно нереально»: В Словакии исключили возможность ухода РФ из Донбасса и Крыма
«В конечном итоге эта тактика иглоукалывания себя оправдала, и у противника уже просто наступило истощение, когда мало войск, мало боеприпасов, низкий боевой дух, и в результате удалось наконец пырнуть супостата в то место, где ему больно», — объяснил Норин.
Читайте также:
Мирный житель Авдеевки расплакался, увидев военных с российскими флагами
ВС РФ продвигаются на Купянском направлении, ВСУ несут огромные потери
«Абсолютно нереально»: В Словакии исключили возможность ухода РФ из Донбасса и Крыма
Евгения Парфентьева