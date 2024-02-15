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«Они истощены»: У ВСУ кончаются силы в борьбе за Авдеевку

Военный эксперт Норин: У ВСУ в Авдеевке наступил момент истощения
15 февраля 2024, 17:44
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинская армия истощила свои силы в борьбе за Авдеевку, заявил военный эксперт Евгений Норин в интервью для Lenta.ru.
По его словам, российские военные добивались успехов в Авдеевке мелкими, но верными шажками. Один за другим небольшой успех привёл к тому, что у ВСУ не осталось сил, чтобы продолжать бои на этом направлении.

«В конечном итоге эта тактика иглоукалывания себя оправдала, и у противника уже просто наступило истощение, когда мало войск, мало боеприпасов, низкий боевой дух, и в результате удалось наконец пырнуть супостата в то место, где ему больно», — объяснил Норин.


Эксперт также отметил, что борьбу за освобождение Авдеевки можно сравнить с событиями, развернувшимися в аэропорту Донецка в 2014-2015 годах.

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На Украине считают, что ВС РФ готовят наступление на Запорожском направлении
Спикер ВСУ: ВС РФ готовят наступление на Запорожском направлении
15 февраля 2024, 18:13

Фото: iStock/DancingMan

Армия России готовит мощное наступление на Запорожском направлении, скорее всего оно состоится в районе Работино. Об этом заявил спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
«Группировка, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении за последние несколько дней или недель, своими размерами превосходит в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении», - заявил Лиховой в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские военные собрались там не для прогулки.

Накануне Лиховой заявлял, что В Авдеевке ВСУ ищут дополнительные пути снабжения на случай потери основного. По его словам, в Авдеевке на протяжении последних нескольких дней идут активные уличные бои. А складывающая обстановка вынуждает руководство ВСУ сменить тактику боевых действий. Он подчеркнул, что ситуация в городе для украинских военных складывается напряжённо, однако ее еще удается контролировать.

По последним данным, эта дорога уже находится под огневым контролем российских военных.

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#военные
#всу
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Воробьёв вручил государственные награды добровольцам СВО
15 февраля 2024, 18:03

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда БАРС. На церемонию участники спецоперации приехали с родителями, жёнами и детьми.
«Дорогие наши герои, добровольцы, члены их семей! Очень приятно, что вы нашли время для этого торжественного события. Важно, что здесь присутствуют ваши близкие, дети, – все, кто поддерживает, вдохновляет, о ком вы заботитесь. У меня почётная миссия – вручить государственные награды от нашего президента. Здесь бойцы, герои из разных муниципалитетов Московской области. Спасибо вам за те поступки, которые вы совершили в этот очень сложный период. Знаю, что многие из вас, и самый молодой награждаемый, которому 26 лет, и тот, кому уже за 50, внесли заметную лепту в нашу Победу, защиту Родины», – сказал Воробьёв.
Ордена Мужества удостоен Владимир из Истры. В феврале прошлого года стрелок под плотным огнем противника прикрывал эвакуацию раненых военнослужащих, уничтожил одну единицу техники и целое отделение противника. Дважды становился лауреатом губернаторской премии «Доброе дело» – в 2014 и 2019 годы. На церемонию он пришёл вместе с сыном 17-летним Николаем. Всего у младшего сержанта – трое детей и двое внуков.
«Получить Орден Мужества для меня – большая честь, очень волнуюсь. Со мной приехал сын, он кадет. Стараюсь быть для него примером, помогать людям. Первую премию губернатора я получил за сбор гуманитарной помощи. Вторую мне вручили за патриотическое воспитание молодёжи. Мы сделали учебный центр в Истре – военный лазертаг. Это бесплатная секция для детей. Обе премий полностью были потрачены на гуманитарную помощь», – рассказал Владимир.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награждён 28-летний командир отделения боевой группы с позывным «Вольт» из Раменского. Несмотря на бронь от работы, отправился в зону СВО добровольцем. В июле прошлого года в ходе аэроразведки вместе с товарищами обнаружил и уничтожил три огневые позиции противника в Херсонской области, что позволило выполнить поставленную боевую задачу и овладеть рубежами.
«В июле был тяжёлый бой под Антоновским мостом, который длился пару суток. Но это наш долг – защищать свою Родину. Мужчины для этого и рождены, каждый должен выполнить этот долг с честью и достоинством. Родители поддержали моё решение, хотя переживали, боялись, молились», – поделился «Вольт».
На торжественную церемонию молодой человек приехал с родителями и любимой девушкой.
«Я хочу поблагодарить нашего губернатора, правительство Московской области за всевозможную поддержку наших ребят. Я сам был на передовой, видел каково им там. Я очень горжусь своим сыном», – сказал отец «Вольта», который возил в зону СВО помощь для бойцов.
47-летний водитель автомобильного отделения взвода обеспечения Сергей из Химок, несмотря на миномётный обстрел санитарного автомобиля, рискуя жизнью, доставил раненых товарищей в пункт сбора, где им оказали помощь. Член миномётной группы Сергей из Домодедова получил тяжёлое ранения во время обстрела пункта временной дислокации. С риском для жизни вместе с товарищем перенёс боекомплект батареи в безопасное место. Эти два бойца также удостоены Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Медаль «За отвагу» получил пулемётчик из Пушкинского городского округа Виталий. Последний в сентябре 2023-го под плотным артиллерийским огнём противника в составе подразделения держал оборону, отражая попытку захвата ВСУ российских позиций. Вместе с товарищами ему удалось выполнить боевую задачу. Ранее Указом президента Виталий был награждён Орденом Мужества. Его в феврале прошлого года бойцу тоже вручал Андрей Воробьёв.
«Я хотел бы лично выразить вам, Андрей Юрьевич, слова благодарности. После нашей первой встречи я ушёл на третий контракт. Мы попали там в большую передрягу. Я пришел в штаб, написал вам обращение, на что получил положительный ответ. Вы очень сильно помогли, поэтому эта медаль – отчасти благодаря вашей поддержке. Спасибо большое», – сказал Виталий.
Также Медали «За отвагу» удостоились стрелок из Ленинского городского округа Алексей, командир орудия гаубично-артиллерийского взвода из Домодедова Николай, пулемётчик из Химок 26-летний Владислав, а также 56-летний старший стрелок из Луховиц Александр. Последнему в военкомате отказали в мобилизации. Мужчина вступил в отряд БАРС и отправился на передовую добровольцем.

Гранатомётчик из Богородского Антон награждён медалью «За храбрость» II степени. На церемонию награждения он приехал с семьей – женой Ольгой и двумя дочками: 16-летней Викой и девятилетней Сашей.

Медали «За спасение погибавших» удостоен стрелок-санитар из Богородского Сергей. 44-летний боец работал в подмосковном Министерстве физической культуры и спорта, но не смог остаться в стороне и отправился на передовую добровольцем.
«Мы гордимся нашими ребятами! На территории Подмосковья – большое количество особых подразделений, которые в разные годы проявляли себя самым лучшим образом. Мы стараемся уделять внимание и семьям, и тем, кто остался сегодня в расположениях, считаем это важным», – добавил губернатор.
Он отметил помощь огромного числа жителей Подмосковья. Всем неравнодушным людям он также сказал слова благодарности.

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Армия России ударила по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье
Рогов: ВС РФ ударили по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье
15 февраля 2024, 17:58

Фото: iStock/bpawesome

Армия России нанесла удар по украинскому заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье, который временно находится под контролем украиских властей. Об этом рассказал председатель местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что при российском ударе был поражен цех в Шевченковском районе города. Там ремонтировали и производили авиационные двигатели для вражеских самолетов и вертолетов.

По словам Рогова, украинские силовики устроили охоту на российских шпионов среди местного населения.

«Сейчас по городу ищут российских шпионов, по близлежащим домам ходят с проверками телефонов, компьютеров, соцсетей», — цитирует ТАСС Рогова.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что минувшим утром ВС РФ нанесли мощный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Уточняется, что все намеченные цели были поражены.

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«За деньги – да»: Офис Зеленского придумал, как заработать на уклонистах
Офис Зеленского будет брать плату с предприятий за отсрочку сотрудников от СВО
15 февраля 2024, 17:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Офис президента Украины Владимира Зеленского планируют брать плату с компаний за отсрочку сотрудников от военной службы, об этом сообщает «Укррудпром».
«Офис президента и инициативная группа в Раде, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разработали две разные концепции экономического бронирования, которое позволят некоторым работникам не идти в армию во время войны», — сообщил автор статьи.

Модель, разработанная в Раде отличается от президентской более высокими взносами, однако, в обоих случаях полученные таким образом средства планируют пустить на улучшение военного потенциала украинской армии.

При этом, украинское правительство, во главе с Владимиром Зеленским, неоднократно призывало покинувших страну граждан вернуться, чтобы вступить в ряды ВСУ и защищать свою Родину, сетуя на нехватку военнослужащих.

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В Еврокомиссии подсчитали сумму, необходимую для восстановления Украины
В Еврокомиссии оценили восстановление Украины в 453 миллиарда евро
15 февраля 2024, 17:14

Фото: istockphoto/JARAMA

Восстановление промышленной, гражданской, транспортной и иной инфраструктуры Украины после завершения конфликта с Россией обойдётся в 486 миллиардов долларов. Информация об этом опубликована на официальном сайте Еврокомиссии.
Данная сумма следует из прогноза, разработанного специалистами Всемирного банка, ООН, ЕК и украинского правительства. Год назад эти потребности оценивались в 411 миллиардов долларов. В соответствие с финансовыми расчётами, в 2024 году киевским властям потребуется 15 миллиардов для решения самых первоочередных задач по реконструкции и восстановлению инфраструктуры. Ресурсами Украины и её западных союзников обеспечены только 5,5 миллиарда из этой суммы.

По каким именно критериям составлялся данный расчёт, Еврокомиссией не уточняется. Указанная сумма в 486 миллиардов долларов потребуется на восстановительные работы в течение десяти лет. Отмечается, что на Украине разрушено или повреждено 10% жилого фонда. Разрушение Каховской ГЭС привело к крайне негативным последствиям для окружающей среды и сельского хозяйства.

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В США выяснили, когда Россия сможет диктовать условия Украине
Россия будет диктовать условия, когда Украина потеряет выход к Чёрному морю
15 февраля 2024, 17:09

Фото: iStock/kornyeyeva

Россия будет диктовать условия мирного соглашения, когда Украина потеряет выход к Чёрному морю, об этом заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и американской дипломатии Час Фриман в интервью для YouTube-канала Duran.
По его словам, когда Украина окончательно потеряет выход к Чёрному морю — и Киеву, и его западным союзникам придётся пойти на мирные переговоры с Россией.

«Я думаю, мы столкнемся с теми требованиями, которые Владимир Путин изначально и выдвигал: нейтральный статус Украины, защита русскоязычного населения, теперь уже под покровительством России, и приглашение обсудить новую архитектуру безопасности в Европе», — прокомментировал ситуацию Фриман.

Напомним, в ходе интервью российского лидера Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, президент заявил, что всё левобережье Днепра, включая Киев, — это исторически русские земли.

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#всу
#сво
#вс рф
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Полковник ВС США Дэвис: Россия может уничтожить все украинские военные заводы
15 февраля 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Leestat

Российские войска, используя мощные ракетные удары и большое количество дронов, в состоянии уничтожить весь военно-промышленный комплекс Украины. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший военный отметил, что Вооружённые силы РФ имеют стратегическую возможность запускать дальнобойные ракеты через всю страну и уничтожать стратегические заводы на Украине. Что они, впрочем, и делают на регулярной основе, добавил он.

Дэвис также указал, что Россия имеет серьёзный производственный потенциал, который успешно реализует, что позволяет ей на регулярной основе снабжать свою армию достаточным количеством вооружений. Поэтому, сделал вывод отставной полковник, предоставлять Киеву очередной пакет помощи не имеет смысла, поскольку для ВСУ конфликт уже проигран.

Россия производит огромное количество дронов всех видов и конфигураций. У них больше артиллерийский парк. Российские самолёты имеют абсолютное превосходство в воздухе. У них неограниченное количество снарядов. По всем аспектам российская армия имеет полное преимущество, заключил бывший военный.

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#ракеты
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#заводы
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«Слезы счастья»: житель Авдеевки расплакался, увидев российских бойцов
Мирный житель Авдеевки расплакался, увидев военных с российскими флагами
15 февраля 2024, 16:25

Фото: iStock/zim286

Житель Авдеевки расплакался от счастья, когда увидел российских бойцов, которые пришли для эвакуации мирного населения из города. Видео разговора опубликовал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
Он рассказал, что российские военные помогли ему покинуть разрушенный город. По его словам, он не смог сдержать слез, когда увидел военных с российскими флагами. Петр Михайлович отметил, что ВСУ начали бомбить дома его и соседей. Он успел спрятаться в подвале, а когда вышел, ничего не осталось. Благо кошка жива, и сам не ранен, добавил мужчина.

«Они (ВСУ – ред.) стреляют по мирным уже два года. Жалости никакой. Им прощенья не может быть...Уже наши пришли там, родненькие! Их много сейчас там. Все больше и больше», - рассказал Петр Михайлович.

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«Чудовищное преступление»: В МИД РФ высказались о теракте в Белгороде
Киев вымещает злость на мирных гражданах, заявили в МИД РФ о теракте в Белгороде
15 февраля 2024, 16:21

Фото: iStock/Ilya Burov

Преступные власти киевского режима вымещают свою злость на мирных граждан России, заявили на официальном сайте МИД РФ.
Напомним, днём 14 февраля Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. В небе над городом было уничтожено 14 снарядов чехословацкой РСЗО «Вампир». В настоящий момент известно о шести погибших, включая четырёхмесячную девочку. Осколок от запущенной Киевом ракеты упал прямо на коляску.

«Повреждены многоквартирные дома, одно из промышленных предприятий, автомобили, магазин. Никакого военного смысла данная акция не имела», — уточнили в российском министерстве иностранных дел.

По словам представителей МИД, терпящий неудачи на полях СВО киевский режим решил выместить свою злость на мирных граждан России.

В МИД РФ ​выступили с призывом к мировому сообществу обратить внимание на ​ужасающие преступления киевских властей.

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#мид рф
#белгород
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