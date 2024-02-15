Российская сторона объявила бойцам ВСУ в Авдеевке ультиматум о капитуляции

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Российские военные предложили бойцам ВСУ в Авдеевке ультиматум о капитуляции. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
«В районе Авдеевки наступает критический момент: ВСУшникам предъявлен ультиматум о капитуляции. Ожидается, что решение об их следующих действиях будет принято на высшем уровне, непосредственно Зеленским. В командных пунктах ВСУ не скрывают готовности отступить от текущих позиций и начать отход, осознавая невозможность дальнейшего удержания Авдеевки», - написал Лисицин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что ВСУ находятся в Авдеевке в сложнейшей ситуации, которая обостряется с каждым часом. Военкор предполагает, что город полностью попадет в окружение российских сил всего через несколько дней, что приведет к большим потерям в рядах ВСУ.
Также военкор пояснил, что сейчас у ВСУ сильно истощены резервы, а подкрепление если и поступает, то это военные, которые не прошли должную подготовку и наспех были отправлены на оборону Авдеевки. Таким образом, Лисицин делает вывод, что у ВСУ не так много вариантов, кроме как рассмотреть возможность отступления, чтобы сохранить остатки боеспособных частей при угрозе окружения российской армией.
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