Боевик ВСУ открыл автоматный огонь в центре Харькова
Автоматный огонь в центре Харькова открыл боевик ВСУ, пишут «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что стрелявший сначала агрессивно реагировал на окружающих, а когда его хотели успокоить, начал стрельбу.
По информации украинских СМИ, пострадавших нет. Спецназ пытается задержать украинского военнослужащего. Перед этим житель Угледара рассказывал, что боевики ВСУ перестреливались между собой, чтобы получить дополнительные выплаты.
Минобороны России сообщило днем об освобождении от ВСУ двух населенных пунктов. Речь шла о Новополе в Донецкой народной республике и Водолагах Сумской области.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается. Бойцы ВС РФ наступают на всех направлениях.
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