Боевик ВСУ открыл автоматный огонь в центре Харькова

31 мая 2025, 19:16

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Автоматный огонь в центре Харькова открыл боевик ВСУ, пишут «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что стрелявший сначала агрессивно реагировал на окружающих, а когда его хотели успокоить, начал стрельбу.