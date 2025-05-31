Число пострадавших при атаке ВСУ в Курской области выросло до 14 человек

31 мая 2025, 11:39

Хинштейн: 14 человек пострадали от ударов ВСУ в Курской области

Фото: istockphoto/N-sky

До 14 человек возросло количество пострадавших от ударов ВСУ в Рыльском и Льговском районах Курской области. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Хинштейн.







«К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести», — сказано в публикации.

