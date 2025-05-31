Число пострадавших при атаке ВСУ в Курской области выросло до 14 человек
Хинштейн: 14 человек пострадали от ударов ВСУ в Курской области
До 14 человек возросло количество пострадавших от ударов ВСУ в Рыльском и Льговском районах Курской области. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Хинштейн.
«К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести», — сказано в публикации.Состояние шести человек в Рыльске оценивается как среднетяжелое, среди них есть несовершеннолетние. Состояние еще одного мужчины — тяжелое. Все госпитализированы в Курскую областную больницу.
Российские войска продолжают спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Курская область была освобождена от ВСУ 26 апреля 2025 года.