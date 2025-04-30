Освобождение села Дорошовка под Купянском, теснение ВСУ на угледарском направлении: последние новости СВО на 30 апреля

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
ВС РФ после освобождения территории Курской области продолжают укреплять позиции и создавать буферную зону в приграничной Сумской области Украины.
Российские военные продолжают операцию по зачистке лесных массивов в районе Горнали. В то же время они ведут бои с украинскими военными, которые закрепились в лесополосах к югу от Олешни. Противник перебрасывает на этот участок дополнительные силы, несёт потери, но продолжает оказывать сопротивление.
В Сумской области продолжаются боевые действия в окрестностях Беловодья, Журавки, Басовки и Локни. Поступает информация о значительном продвижении ВС РФ в районе Журавки, а также о том, что российские подразделения вошли и закрепились в северной части Беловодья.
Белгородская область
За минувшие сутки одна из групп противника предприняла попытку проникнуть в район Демидовки, минуя Миропольское через лесные массивы. Однако их попытка была пресечена огнём артиллерии и БПЛА на территории Украины.
Подразделения ВСУ, дислоцированные в Миропольском, не совершали никаких попыток продвижения в сторону государственной границы. Места нахождения нахождения украинских военных постоянно контролируются ВС РФ: за сутки были обнаружены и ликвидированы три группы противника в результате комплексного огневого воздействия.
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Покровское направление
В районе Удачного наблюдается продвижение штурмовых групп РФ к югу от населённого пункта. В то же время идут ожесточённые бои за контроль над железнодорожной станцией.
С позиций, расположенных в Зверево, украинские войска предприняли попытку контратаки, направив свои силы в сторону Волково. Однако их действия не принесли результата. В районах Песчаного и Шевченко боевые действия сосредоточены в промышленных зонах, где силы противоборствующих сторон ведут ожесточённые бои.
Купянское направление
Министерство обороны РФ сообщило об освобождении села Дорошовка на Купянском направлении. Этот населённый пункт расположен в двух километрах от Западного, и его захват даёт возможность для дальнейшего продвижения.
До трассы, соединяющей Купянск и Великий Бурлук, осталось менее трёх километров. Контроль над этой дорогой может позволить ВС РФ частично окружить обширную территорию, включая населённые пункты Кондрашовка и Тищенковка, где уже несколько недель продолжаются боевые действия.
Также сообщается об успехах российских военных в Степовой Новоселовке, которая находится в 15 км к востоку от Купянска. Это свидетельствует о том, что территория к северу от Купянска постепенно расширяется, что может стать отправной точкой для новых наступательных операций.
Угледарское направление
На данном участке фронта ВС РФ оттеснили украинские силы из нескольких опорных пунктов к югу от села Богатырь. По данным с линии фронта, российские силы приступили к широкомасштабному наступлению на населённый пункт с южных и восточных направлений.
Враг активно сопротивляется, отвечая на атаки выдвижением бронетехники и используя большое количество беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ в этом районе. В результате был поврежден мост через реку Волчья в окрестностях населённых пунктов Зелёный Кут и Новоукраинка. Это вызвало серьёзные проблемы с обеспечением украинского гарнизона в Богатыре, что может повлиять на ход боевых действий.
Северское направление
На участке, расположенном в районе города Северска, продолжаются ожесточённые столкновения между противниками на восточной окраине населённого пункта Григоровка и в окрестностях населённого пункта Верхнекаменское.
Несмотря на то, что столкновения происходят с высокой интенсивностью, линия фронта на этом участке остаётся неизменной в течение длительного времени.
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Елена Генералова