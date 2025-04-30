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Освобождение села Дорошовка под Купянском, теснение ВСУ на угледарском направлении: последние новости СВО на 30 апреля

Фото: iStock/bong hyunjung

Фото: iStock/bong hyunjung

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ после освобождения территории Курской области продолжают укреплять позиции и создавать буферную зону в приграничной Сумской области Украины.

Российские военные продолжают операцию по зачистке лесных массивов в районе Горнали. В то же время они ведут бои с украинскими военными, которые закрепились в лесополосах к югу от Олешни. Противник перебрасывает на этот участок дополнительные силы, несёт потери, но продолжает оказывать сопротивление.

В Сумской области продолжаются боевые действия в окрестностях Беловодья, Журавки, Басовки и Локни. Поступает информация о значительном продвижении ВС РФ в районе Журавки, а также о том, что российские подразделения вошли и закрепились в северной части Беловодья.

Белгородская область


За минувшие сутки одна из групп противника предприняла попытку проникнуть в район Демидовки, минуя Миропольское через лесные массивы. Однако их попытка была пресечена огнём артиллерии и БПЛА на территории Украины.

Подразделения ВСУ, дислоцированные в Миропольском, не совершали никаких попыток продвижения в сторону государственной границы. Места нахождения нахождения украинских военных постоянно контролируются ВС РФ: за сутки были обнаружены и ликвидированы три группы противника в результате комплексного огневого воздействия.

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 34 БПЛА ВСУ
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Покровское направление


В районе Удачного наблюдается продвижение штурмовых групп РФ к югу от населённого пункта. В то же время идут ожесточённые бои за контроль над железнодорожной станцией.

С позиций, расположенных в Зверево, украинские войска предприняли попытку контратаки, направив свои силы в сторону Волково. Однако их действия не принесли результата. В районах Песчаного и Шевченко боевые действия сосредоточены в промышленных зонах, где силы противоборствующих сторон ведут ожесточённые бои.

Купянское направление


Министерство обороны РФ сообщило об освобождении села Дорошовка на Купянском направлении. Этот населённый пункт расположен в двух километрах от Западного, и его захват даёт возможность для дальнейшего продвижения.

До трассы, соединяющей Купянск и Великий Бурлук, осталось менее трёх километров. Контроль над этой дорогой может позволить ВС РФ частично окружить обширную территорию, включая населённые пункты Кондрашовка и Тищенковка, где уже несколько недель продолжаются боевые действия.

Также сообщается об успехах российских военных в Степовой Новоселовке, которая находится в 15 км к востоку от Купянска. Это свидетельствует о том, что территория к северу от Купянска постепенно расширяется, что может стать отправной точкой для новых наступательных операций.

Угледарское направление


На данном участке фронта ВС РФ оттеснили украинские силы из нескольких опорных пунктов к югу от села Богатырь. По данным с линии фронта, российские силы приступили к широкомасштабному наступлению на населённый пункт с южных и восточных направлений.

Враг активно сопротивляется, отвечая на атаки выдвижением бронетехники и используя большое количество беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ в этом районе. В результате был поврежден мост через реку Волчья в окрестностях населённых пунктов Зелёный Кут и Новоукраинка. Это вызвало серьёзные проблемы с обеспечением украинского гарнизона в Богатыре, что может повлиять на ход боевых действий.

Северское направление


На участке, расположенном в районе города Северска, продолжаются ожесточённые столкновения между противниками на восточной окраине населённого пункта Григоровка и в окрестностях населённого пункта Верхнекаменское.

Несмотря на то, что столкновения происходят с высокой интенсивностью, линия фронта на этом участке остаётся неизменной в течение длительного времени.

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Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве
30 апреля 2025, 07:52

Фото: iStock/OlgaKorica

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении намекнул на планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по параду Победы, который состоится 9 мая в Москве. Об этом пишет «‎Lenta.ru».
Он отметил, что Россия должна беспокоиться о продолжающихся боевых действиях и призвал к безусловному прекращению огня.

Зеленский подчеркнул, что в условиях текущей ситуации у России есть основания для переживаний, особенно в связи с предстоящим парадом.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет по Красной площади и будет включать расчет героев специальной военной операции (СВО) на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 34 БПЛА ВСУ
30 апреля 2025, 07:29

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Согласно официальным данным, 15 БПЛА были сбиты над Курской областью, 8 — над Брянской областью, 7 — над Орловской областью, 3 — над Владимирской областью и 1 — над Белгородской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В Рыльске Курской области беспилотники ВСУ ударили по трем многоэтажкам и одному частному дому, а также по детскому саду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#всу
#киев
#пво
#дроны
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ТАСС: ВСУ строят в Сумах несколько линий обороны
30 апреля 2025, 06:39

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска выстраивают в Сумах несколько линий обороны. Этим поделились в российских силовых структурах для ТАСС.
«В настоящее время противник выстраивает несколько линий обороны, а областной центр готовятся превратить в очередную «фортецию», — рассказал агентству собеседник.

К тому же силовые структуры поделились тем, что ВСУ в характерной для себе манере при попытке вести оборону стягивают живую силу для «бессмысленных «мясных штурмов».

Ранее стало известно о работе украинской армии над созданием фортификационных сооружений о всех тыловых районах Сумской области.

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Захарова: Киев в «прямом эфире» говорит о терактах и подрывает мирные усилия
30 апреля 2025, 06:24

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти в «прямом эфире» говорят о планировании терактов и подрывают мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом дипломат пишет в своем telegram-канале.
«О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия», — пишет Захарова.

Такие действия киевских властей дипломат сравнила с поступками террористов. Само заявление Захаровой сделано на фоне слов Владимира Зеленского о выборе «болевых точек» к побуждению Москвы перейти к дипломатии.

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#захарова
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Григорьева: украинки вступают в ряды ВСУ для спасения мужчин от мобилизации
30 апреля 2025, 05:24

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

На Украине часть женщин вступает в ряды ВСУ чтобы спасти своих мужей от мобилизации. Об этом заявила советник по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева.
По признанию Григорьевой, часть женин идет служить добровольно. При этом есть и те, кого родственники заставили вступить в ряды ВСУ.

«Аргументируют это тем, что ты женщина, тебя же не отправят на штурм, а его могут убить на войне», — объяснила Григорьева украинскому СМИ.

По признанию советника, из-за этого в семьях ухудшаются отношения, что приводит к расставанию пары. В качестве примера Григорьева привела историю, в которой мужчина добивался лишения родительских прав у своей жены на их общего ребенка, чтобы после стать опекуном и иметь отсрочку от службы в армии.

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