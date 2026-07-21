Боевик ВСУ открыл огонь по сослуживцам из-за попытки заманить российских военных на мины

21 июля 2026, 07:20

РИА Новости: военный ВСУ застрелил сослуживцев, пытавшихся обмануть бойцов ВС РФ

Фото: iStock/IherPhoto

Военнослужащий 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, сдавшийся российским подразделениям, застрелил двух сослуживцев. Те пытались инсценировать сдачу и вывести российских штурмовиков к заминированной территории. Об этом пишет РИА Новости.