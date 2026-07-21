Боевик ВСУ открыл огонь по сослуживцам из-за попытки заманить российских военных на мины
Военнослужащий 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, сдавшийся российским подразделениям, застрелил двух сослуживцев. Те пытались инсценировать сдачу и вывести российских штурмовиков к заминированной территории. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент, как утверждает собеседник агентства, произошел возле села Артельное в Харьковской области. Во время стрелкового столкновения российские военные ликвидировали группу украинских бойцов, а одного представителя теробороны взяли в плен.
По информации источника, двое военнослужащих ВСУ демонстрировали намерение сложить оружие, рассчитывая направить российских солдат на участок с установленными минами. Пленный, по его словам, сорвал этот замысел и открыл по ним огонь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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