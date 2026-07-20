«Придется ответить»: в Госдуме рассмотрят ограничения для релокантов
Володин: Госдума рассмотрит законопроекты о мерах для релокантов
Совет Госдумы 22 июля рассмотрит во II чтении законопроекты о введении ограничений для релокантов, которые скрываются за пределами России и уклоняются от исполнения наказания. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Проект предусматривает установление системы временных ограничений для лиц, осужденных за преступления, а также для тех, кто совершил административные правонарушения, угрожающие безопасности государства.
«Те релоканты, кто надеется на подачки своих западных хозяев, "пересидеть" за рубежом и уйти от заслуженного и справедливого наказания, пользуясь при этом предоставляемыми нашим государством благами, должны осознать — за содеянное все равно придется ответить», — приводит Москва 24 слова Володина.
В рамках ограничений могут приостановить операции по регистрации прав на недвижимое имущество, заблокировать счета и активы, наложить ограничения на вождение, отказать в предоставлении государственных услуг в электронном формате и запретить статус индивидуального предпринимателя.