Силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ в небе над Севастополем
Подразделения Вооруженных сил России сбили два украинских беспилотника над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Поздним вечером 20 июля в городе объявили воздушную тревогу — силам ПВО и мобильным огневым группам пришлось отражать атаку БПЛА ВСУ. По сведениям Развожаева, оба дрона уничтожили в районе Северной стороны. Предварительно, никто из жителей не пострадал.
Военные РФ ликвидируют украинские беспилотники из различных средств поражения, включая стрелковое оружие, чтобы полностью подавить угрозу. Губернатор призвал горожан не выходить на открытые пространства и оставаться в укрытиях до завершения работы ПВО.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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