Беспилотник влетел в квартиру жилого дома во Владимире
В многоквартирный дом во Владимире попал беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, в момент прилёта жильцов в квартире не было, поэтому никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы, из здания эвакуируют людей. Возгорание, возникшее после попадания БПЛА в помещение, удалось локализовать на площади около 25 квадратных метров. При этом открытое горение специалисты уже полностью ликвидировали.
Ранее «Радио 1» передавало, что товары со склада Wildberries в Котовске (Тамбовская область) скоро снова появятся в продаже. Эти сведения подтвердила основательница компании Татьяна Ким. Она также рассказала, что вчера начались первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии, которые получили травмы после атаки БПЛА ВСУ.
Читайте также: