Боевик ВСУ отомстил своим сослуживцам и сдал их позиции бойцам ВС РФ

16 августа 2025, 18:32

Боевик ВСУ сдал своих сослуживцев бойцам ВС РФ в месть за издевательства

Фото: istockphoto/Diy13

Боевик 3-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины передал ВС России координаты своих сослуживцев из мести, сообщает один из Telegram-каналов, располагающих данными.