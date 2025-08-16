Достижения.рф

Боевик ВСУ отомстил своим сослуживцам и сдал их позиции бойцам ВС РФ

Фото: istockphoto/Diy13

Боевик 3-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины передал ВС России координаты своих сослуживцев из мести, сообщает один из Telegram-каналов, располагающих данными.



По его словам, он испытывал преследования за «низкое морально‑психологическое состояние» и решил отомстить. По результатам проверки воздушная разведка обнаружила расположение указанных им военнослужащих в доме в районе населённого пункта Удачное.

На следующий день в этот район направили два беспилотника, которые поразили обозначенные цели.

Ранее сообщалось, что пленённые в Часовом Яре боевики ВСУ несколько недель вводили в заблуждение свое командование, передавая им ложные сведения, что помогло бойцам ВС РФ очистить населённый пункт.

Никита Кротов

