Украинец разогнал сотрудников ТЦК и погнался за пытавшимся мобилизовать его военкомом
В украинском городе Ровно местный житель, которого пытались мобилизовать в ВСУ, сам разогнал всех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и погнался за убежавшим военкомом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мужчина одним ударом повалил на пол одного из работников ТЦК, после чего резко повернулся к остальным сотрудникам, чем вызвал панику и разбег персонала.
Напомним, что столкновения украинцев с военкомами случаются всё чаще в разных регионах Украины. Это связано с объявленным в стране военным положением и мобилизацией граждан. В конце июля Зеленский подписал указ об их продлении до 5 ноября 2025 года.
