Украинец разогнал сотрудников ТЦК и погнался за пытавшимся мобилизовать его военкомом

16 августа 2025, 17:59

В Ровно мужчина разогнал сотрудников ТЦК и побежал за военкомом

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В украинском городе Ровно местный житель, которого пытались мобилизовать в ВСУ, сам разогнал всех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и погнался за убежавшим военкомом. Об этом сообщает РИА Новости.