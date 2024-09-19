Боевик ВСУ под Курском пытался расстрелять мужчину с пятью детьми

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Украинский военный в Судже пытался расстрелять мужчину с пятью детьми. Об этом информирует ТАСС.
Местный житель Роман Яценко рассказал, что он эвакуировался из города с детьми, солдат Вооруженных сил Украины начал стрелять в них из автомата.
По словам мужчины, он работал в другом городе, но, когда ситуация в Судже начала ухудшаться, вернулся, чтобы забрать свою семью. Яценко отметил, что, когда он пришел в город за женой и детьми, там уже находились украинские военные. По его словам, они открыли огонь по гражданским, мужчина насчитал как минимум девять расстрелянных автомобилей с мирными жителями.
Помимо этого, Яценко добавил, что в сторону Курска он с детьми ушел через поля.
В начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. 7 августа начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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По словам мужчины, он работал в другом городе, но, когда ситуация в Судже начала ухудшаться, вернулся, чтобы забрать свою семью. Яценко отметил, что, когда он пришел в город за женой и детьми, там уже находились украинские военные. По его словам, они открыли огонь по гражданским, мужчина насчитал как минимум девять расстрелянных автомобилей с мирными жителями.
«И он начал работать. Я, крикнул, «на землю», все бегом. Хлоп. Ну, по-простунски пролезли, потом прошли за светофор. Явно он это видел, тут невозможно ошибиться, взрослый, ребенок», — рассказал местный житель.
Помимо этого, Яценко добавил, что в сторону Курска он с детьми ушел через поля.
В начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. 7 августа начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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Дарья Осипова