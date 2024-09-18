Боевики ВСУ за сутки нанесли почти полсотни ударов по Херсонской области

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Боевики Вооруженных сил Украины за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.
Сообщается, что всего под огонь попали восемь населённых пунктов области — Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Днепряны, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, Алешки.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что губернатор российского региона сообщил о нейтрализации девяти БПЛА боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что губернатор российского региона сообщил о нейтрализации девяти БПЛА боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова