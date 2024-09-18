Россиянка опознала насильника во французском наемнике ВСУ

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko
Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что жительница села Глубокое Харьковской области, которая была изнасилована в мае, опознала своего насильника во французском наемнике Вооруженных сил Украины. Об этом информирует ТАСС.
По словам Лисняка, им оказался уроженец французской коммуны Лангидик Квентин Эванно, который является участником незаконного вооруженного формирования Украины «Иностранный легион».
Сообщается, что сотрудниками УВД была проведена процедура опознания с помощью фотографий, которые были опубликованы Эванно в начале июня 2024 года в военной форме в социальных сетях. Отмечается, что потерпевшая жительница села Глубокое опознала его по внешности, нашивке с позывным Marcus и шеврону с флагом Франции на подсумке.
Кроме того, женщине были включены аудиозаписи разговоров Эванно, которые он опубликовал в социальных сетях. Она подтвердила, что при нападении слышала именно его голос.
Лисняк отметил, что изнасилование было совершено 5 мая 2024 года. По версии следствия, с Эванно в дом женщины ворвался другой французский наемник Баррат Максим Роджер Генри.
Напомним, что в момент издевательств один их боевиков встал на женщину и удерживал ее. После того, как все закончилось и французы покинули дом, пострадавшая спустилась в подвал, где находилась до тех пор, пока ее не спасли российские военные.
С начала СВО на территории Украины на стороне ВСУ участвуют в военных действиях иностранные наемники. Они не раз были замечены в разного рода бесчинствах: пытках пленных, мародерстве, и убийстве мирных жителей.
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Сообщается, что сотрудниками УВД была проведена процедура опознания с помощью фотографий, которые были опубликованы Эванно в начале июня 2024 года в военной форме в социальных сетях. Отмечается, что потерпевшая жительница села Глубокое опознала его по внешности, нашивке с позывным Marcus и шеврону с флагом Франции на подсумке.
Кроме того, женщине были включены аудиозаписи разговоров Эванно, которые он опубликовал в социальных сетях. Она подтвердила, что при нападении слышала именно его голос.
Лисняк отметил, что изнасилование было совершено 5 мая 2024 года. По версии следствия, с Эванно в дом женщины ворвался другой французский наемник Баррат Максим Роджер Генри.
Напомним, что в момент издевательств один их боевиков встал на женщину и удерживал ее. После того, как все закончилось и французы покинули дом, пострадавшая спустилась в подвал, где находилась до тех пор, пока ее не спасли российские военные.
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С начала СВО на территории Украины на стороне ВСУ участвуют в военных действиях иностранные наемники. Они не раз были замечены в разного рода бесчинствах: пытках пленных, мародерстве, и убийстве мирных жителей.
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Дарья Осипова