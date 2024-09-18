Губернатор российского региона сообщил о нейтрализации девяти БПЛА боевиков ВСУ

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Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что за ночь в четырех районах Смоленской области были сбиты и подавлены 9 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сообщается, что нейтрализованы вражеские дроны российскими средствами ПВО были в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском, Рославльском районах. По его словам, разрушений нет. К счастью, пострадавших тоже. Губернатор выразил благодарность российским военным за грамотную и слаженную работу.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что в Смоленской области сбитый БПЛА Вооруженных сил Украины упал на проезжую часть и загорелся. В сети появились кадры случившегося. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«От лица всех смолян благодарю наших защитников — личный состав подразделений ПВО и РЭБ за грамотную и слаженную работу», — написал он.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что в Смоленской области сбитый БПЛА Вооруженных сил Украины упал на проезжую часть и загорелся. В сети появились кадры случившегося. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова