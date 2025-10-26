Боевик ВСУ попал в плен, случайно придя в занятый российскими военными блиндаж
Украинский военнослужащий попал в плен, когда вернулся в блиндаж, уже занятый силами РФ. Об этом рассказал РИА Новости боец Южного военного округа с позывным «Акулёнок».
Он лично участвовал в операциях РФ на Константиновском направлении в ДНР, когда Южная группировка проводила штурм блиндажей ВСУ.
«Акулёнок» вспоминал, что сначала в плен попали два украинских солдата, когда росссийские военные «взяли» их блиндаж и получили в распоряжение расчет гранатомета МК-19. ВСУ быстро бросили оружие, чтобы им сохранили жизнь.
«Когда мы зашли к ним в блиндаж, пришел третий. Он думал, что там свои, а там уже мы. Сам сдался, деваться некуда ему», — добавил собеседник агентства.Пленные украинцы рассказали, что их призвали насильно прямо с рабочих мест и отправили в «горячие точки» без необходимого обучения, чтобы они выполняли роль «пушечного мяса».