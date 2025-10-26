«Пока на Украину не обрушится ад»: В США выступили с призывом к Зеленскому
Сделка Украины с компанией Saab о совместном производстве систем ПВО представляет собой имитацию бурной деятельности со стороны Владимира Зеленского ради западных спонсоров. Такую оценку ситуации опубликовало американское издание The National Interest (NI).
В материале отмечаются различные практические проблемы заключенной сделки. Во-первых, Saab не предоставила четкого графика работ или конкретных видов вооружений, которые планируется производить с Киевом.
Во-вторых, остается под вопросом, кто будет работать на заводах на фоне массового оттока населения и мобилизации. Более того, расположенные на Украине совместные заводы будут постоянно находиться под угрозой уничтожения.
Издание подчеркивает, что ни одна из предыдущих сделок по совместному производству оружия на Украине так и не была реализована на практике.
«Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с (президентом РФ) Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад», — подводит итог статья.25 октября сообщалось, что киевские жители вышли на площадь Независимости, где провели митинг. Собравшиеся требовали от украинских властей активизировать работу по поиску пропавших без вести военнослужащих Вооружённых Сил Украины.
Участники акции держали в руках государственные флаги и индивидуальные плакаты с именами и фотографиями разыскиваемых военных.