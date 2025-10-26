26 октября 2025, 01:56

NI: Сделки Украины по вооружениям не помогут Киеву изменить ситуацию на фронте

Владимир Зеленский

Сделка Украины с компанией Saab о совместном производстве систем ПВО представляет собой имитацию бурной деятельности со стороны Владимира Зеленского ради западных спонсоров. Такую оценку ситуации опубликовало американское издание The National Interest (NI).





В материале отмечаются различные практические проблемы заключенной сделки. Во-первых, Saab не предоставила четкого графика работ или конкретных видов вооружений, которые планируется производить с Киевом.



Во-вторых, остается под вопросом, кто будет работать на заводах на фоне массового оттока населения и мобилизации. Более того, расположенные на Украине совместные заводы будут постоянно находиться под угрозой уничтожения.





«Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с (президентом РФ) Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад», — подводит итог статья.